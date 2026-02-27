С 27 февраля в ряде населенных пунктов Донетчины действует новый комендантский час

Фото: freeradio.com.ua

С сегодняшнего дня, 27 февраля, в Николаевке и ряде населенных пунктов громады Донецкой области изменено время действия комендантского часа. На соответствующее распоряжение Донецкой областной государственной администрации ссылаются местные власти Николаевки.

В населенных пунктах, приближенных к линии боевого соприкосновения, устанавливается комендантский час с 15:00 до 11:00 следующего дня. То есть передвижение мирных жителей разрешено ежедневно на протяжение 4 часов.

Новые правила касаются города Николаевка, а также сел Никоноровка, Ореховатка, Юрковка, Первомарьевка, Тихоновка, Васютинское, Рай-Александровка, Стародубовка, Пискуновка и поселков Райгородок и Донецкое.

Кроме того, ограничения введены в населенных пунктах Святогорской городской территориальной громады, расположенных вблизи линии фронта: Святогорск, Сидорово, Татьяновка, Пришиб, Богородичное и Маяки.

Также установлен специальный режим светомаскировки.

В связи с введением комендантского часа с 28 февраля отменяются автобусные рейсы по маршруту Райгородок — Славянск. Решение принято в целях безопасности пассажиров и водителей. Информация о функционировании автобусного сообщения до Николаевки на данный момент отсутствует.

Николаевка ежедневно подвергается обстрелам со стороны российских войск. Город расположен более чем в 30 километрах к северу от оккупированного Бахмута и примерно на таком же расстоянии к югу от оккупированной Кременной в Луганской области.

В декабре 2025 года в Николаевке и громаде была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. До начала полномасштабного вторжения в Николаевке проживали около 21 тысячи человек. Теперь там остаются около 4 тысяч мирных жителей.



На остальной территории области комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00.



Подобный график действует и в Дружковке Донецкой области.

Авторка: выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» Юля Тараруй