Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ВСУ поразили российскую систему ПВО «Панцирь-С1» на «Азовстали» в оккупированном Мариуполе
27 февраля 2026, 16:04

ВСУ поразили российскую систему ПВО «Панцирь-С1» на «Азовстали» в оккупированном Мариуполе

Удар по российскому ЗРПК «Панцирь-С1» на «Азовстали». Фото: кадр из видео Удар по российскому ЗРПК «Панцирь-С1» на «Азовстали». Фото: кадр из видео

27 февраля пилоты дронов 413-го полка беспилотных систем «Рейд» ВСУ поразили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» в оккупированном Мариуполе. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди.

Система ПВО находилась на территории завода «Азовсталь».

Для удара по цели украинские военные использовали БПЛА middle strike украинского производства.

«Выявление и уничтожение составляющих ПВО противника дальней, средней и ближней дальности – один из приоритетов СБС», – отметил «Мадяр».

Напомним, что ночью 27 февраля ВСУ поразили склад ГСМ российских войск под Мариуполем.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Роберт Бровди
Места
Мариуполь
Организации
Всу ВС РФ
Прочее
Война Азовсталь Дроны ПВО РФ Панцирь-С1
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:51
Оккупанты заявили, что «планируют запустить» электричку между Донецком, Луганском и Мариуполем
12:59
МАГАТЭ согласовало перемирие для ремонта ЗАЭС
11:17
ФСБ задержала луганчанина за «передачу данных о российской армии украинским спецслужбам»
11:14
В Донецке судят мужчину за бросок СВУ в толпу
02:20
Взрывы в Луганске: горит нефтебаза
17:34
Силы обороны уничтожили РЛС в оккупированном Крыму
17:14
ВСУ ударили по военным объектам на оккупированных территориях Донетчины и Запорожской области
16:57
Донбасс SOS запускает музыкальный проект памяти
16:26
На ВОТ Херсонской области фермерам аннулируют декларации
16:05
В Мариуполе оккупанты вовлекают школьников в милитаристские ритуалы
09:17
Партизаны сорвали работу РЭБ в Крыму и открыли путь дронам
21:53
ВСУ нанесли удары по позициям оккупантов в Донецкой области
19:11
ISW: Кремль готовит поэтапный призыв резервистов без «большой мобилизации»
13:13
ССО поразили С-400 и уничтожили «Панцирь-С1» в Крыму
09:52
На оккупированной Луганщине детей с семи лет будут учить стрелять и управлять дронами – ОВА
19:55
На захваченной Луганщине проблемы с интернетом: оккупанты заявили о хакерской атаке на «провайдеров»
18:11
Пасечник заявил об ударах по энергетике оккупированной Луганщины: ряд населенных пунктов без света
16:59
Жителя Мариуполя приговорили к колонии за комментарии в Telegram
16:30
Украинские дроны уничтожили РСЗО, ракетный комплекс и радиолокационную станцию оккупантов в Крыму и Запорожской области
16:15
Силы обороны ударили по МТС и ремонтной базе российских солдат в Запорожской области
15:34
ВСУ поразили на оккупированной Донетчине пункты управления и склады боеприпасов
14:58
Акция сопротивления прошла в оккупированных городах от Донецка до Ялты
16:25
Zangi: альтернатива для жителей в оккупации, если заблокируют Telegram
16:20
Оккупанты в захваченном Луганске могут отобрать жилье
15:30
На оккупированной части Луганской области усилили мобилизацию
12:45
В Донецкой области поражены склады боеприпасов и технических средств оккупантов
10:41
Регистрация недвижимости и квартиры в Мариуполе: новые правила для украинцев в оккупации
10:30
В Луганске бизнес обязывают установить видеонаблюдение
15:20
Заложники «русского мира»: что дало оккупированному Донбассу признание РФ
13:54
Кремль загоняет людей в оккупации в Max
все новости
17:52
«Шахтер» узнал соперника в 1/8 Лиги конференций
17:42
РФ отодвигала дедлайны по захвату Донецкой области до десяти раз
17:41
В Донецкой области заработал отдельный антидроновый батальон полиции особого назначения
17:17
Правозащитники призвали Зеленского ветировать закон об обязательной эвакуации
16:51
Оккупанты заявили, что «планируют запустить» электричку между Донецком, Луганском и Мариуполем
16:16
ГУР опубликовало перехват о нежелании штурма в армии РФ
16:04
ВСУ поразили российскую систему ПВО «Панцирь-С1» на «Азовстали» в оккупированном Мариуполе
15:49
С 27 февраля в ряде населенных пунктов Донетчины действует новый комендантский час
15:11
На Донетчине разрушена дамба: РФ усиливает давление на Константиновку
14:45
Славянск и громада – под массированным обстрелом РФ: более 10 домов повреждены, есть раненый
14:34
В Константиновке зафиксированы удары фосфором и ФАБ-1500
14:30
В Генштабе подтвердили поражение нефтебазы в Луганске: ВСУ также ударили по складу ГСМ под Мариуполем
13:23
На антидроновые сетки дополнительно выделили 1,6 млрд грн
12:59
МАГАТЭ согласовало перемирие для ремонта ЗАЭС
12:05
Войска России атаковали энергетику в Донецкой области: часть абонентов без света
11:55
На Трипольской ТЭС раскрыли хищение более 50 млн грн — Кравченко
11:36
В Славянске из-за печного отопления загорелся дом: погибла женщина
11:17
ФСБ задержала луганчанина за «передачу данных о российской армии украинским спецслужбам»
11:14
В Донецке судят мужчину за бросок СВУ в толпу
10:51
Российская авиация сбросила авиабомбу на Доброполье: поврежден дом, есть раненый
10:38
Российский БПЛА ночью атаковал Краматорск: удар пришелся по критической инфраструктуре
10:37
МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 1,8–2,5% в 2026 году
09:29
Ан-28 с Minigun уничтожил ударный БПЛА «Герань-2»
09:27
Атака на оккупированную Луганщину: поражены нефтебаза и подстанция, возникли пожар и проблемы со светом
08:48
Войска РФ убили двух жителей Донецкой области за сутки
08:07
РФ повторно атаковала центр Сум во время работ спасателей
07:37
Ракетный удар по Белгороду: частичный блэкаут
02:20
Взрывы в Луганске: горит нефтебаза
22:26
Известно, когда и где состоится трехсторонняя встреча Украина-США-Россия
21:59
В Женеве завершился еще один раунд переговоров между США и Украиной — Умеров
все новости
ВИДЕО
Удар по российскому ЗРПК «Панцирь-С1» на «Азовстали». Фото: кадр из видео ВСУ поразили российскую систему ПВО «Панцирь-С1» на «Азовстали» в оккупированном Мариуполе
27 февраля, 16:04
Сброс фосфорных бомб на Константиновку. В Константиновке зафиксированы удары фосфором и ФАБ-1500
27 февраля, 14:34
Фото: Кримський Розслідувач На Трипольской ТЭС раскрыли хищение более 50 млн грн — Кравченко
27 февраля, 11:55
Лазерная подсветка российского БПЛА перед атакой. Ан-28 с Minigun уничтожил ударный БПЛА «Герань-2»
27 февраля, 09:29
Последствия удара по нефтебазе в оккупированном Луганске. Фото: соцсети Атака на оккупированную Луганщину: поражены нефтебаза и подстанция, возникли пожар и проблемы со светом
27 февраля, 09:27
Последствия обстрела Белгорода. Ракетный удар по Белгороду: частичный блэкаут
27 февраля, 07:37

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор