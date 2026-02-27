ВСУ поразили российскую систему ПВО «Панцирь-С1» на «Азовстали» в оккупированном Мариуполе

Удар по российскому ЗРПК «Панцирь-С1» на «Азовстали». Фото: кадр из видео

27 февраля пилоты дронов 413-го полка беспилотных систем «Рейд» ВСУ поразили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» в оккупированном Мариуполе. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди.



Система ПВО находилась на территории завода «Азовсталь».



Для удара по цели украинские военные использовали БПЛА middle strike украинского производства.



«Выявление и уничтожение составляющих ПВО противника дальней, средней и ближней дальности – один из приоритетов СБС», – отметил «Мадяр».

Напомним, что ночью 27 февраля ВСУ поразили склад ГСМ российских войск под Мариуполем.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко