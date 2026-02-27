ГУР опубликовало перехват о нежелании штурма в армии РФ

Военные РФ пытаются скрыться от дрона ВСУ.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало аудиоперехват разговора российского командира с подчинёнными.



На записи офицер в резкой форме требует немедленно выйти на штурм и выражает недовольство задержкой. В разговоре звучат угрозы в адрес военнослужащих.



По данным украинской разведки, опубликованные материалы свидетельствуют о сложном морально-психологическом состоянии в подразделениях российской армии и проблемах с дисциплиной.







В ГУР также напомнили о проекте Хочу жить, который предусматривает возможность добровольной сдачи в плен через Telegram-бот.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»