ГУР опубликовало перехват о нежелании штурма в армии РФ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало аудиоперехват разговора российского командира с подчинёнными.
На записи офицер в резкой форме требует немедленно выйти на штурм и выражает недовольство задержкой. В разговоре звучат угрозы в адрес военнослужащих.
По данным украинской разведки, опубликованные материалы свидетельствуют о сложном морально-психологическом состоянии в подразделениях российской армии и проблемах с дисциплиной.
В ГУР также напомнили о проекте Хочу жить, который предусматривает возможность добровольной сдачи в плен через Telegram-бот.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
