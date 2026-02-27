Оккупанты заявили, что «планируют запустить» электричку между Донецком, Луганском и Мариуполем

Электричка на оккупированной Донетчине. Фото: группировка «ДНР»

Электричку из Донецка в Мариуполь, которую оккупанты «планируют запустить до начала курортного сезона», в дальнейшем якобы продлят до Луганска. Об этом стало известно из заявления так называемого «премьер-министра ДНР» Андрея Черткова, которого цитирует местное пророссийское издание «ДАН».



По его словам, в 2026 году они якобы «планируют две вещи, о которых заявили».



«Это запуск электрички Донецк-Мариуполь, потом мы ее свяжем с Луганском. За 1 час 15 минут мы из центра Донецка должны добираться в центр Мариуполя», – сказал псевдочиновник.



Стоит отметить, что с начала оккупации части Донецкой области захватчики так и не смогли наладить железнодорожное сообщение. Например, вокзал в Донецке с 2014 года стоял законсервированным и не работал, а в мае 2025-го оккупанты «похвастались» прибытием туда одной электрички из захваченного Дебальцево.

Напомним, что ранее в группировке «ДНР» заявили, что хотят «запустить скоростные электрички» между оккупированными Донетчиной и Луганщиной.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко