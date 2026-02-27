РФ отодвигала дедлайны по захвату Донецкой области до десяти раз

С начала полномасштабного вторжения Россия обещала захватить Донецкую область в ее административных границах около десяти раз. Дедлайны, которые были озвучены разными источниками в течение четырех лет, были провалены.

В 2022 году после того, как дойти до Киева за три дня не получилось, аппетиты РФ стали более фрагментарными. Москва перешла на отдельные регионы или города. В конце мая украинские медиа, ссылаясь на данные спецслужб, писали: Путин поставил своей армии дедлайн по захвату Донецкой области до 1 июля. «Новости Донбасса» проанализировали карты Deep State. На них видно, что в июне оккупантам удалось продвинуться лишь в районе Святогорска и Бахмута, возле Угледара при этом их частично отбросили Силы обороны.



Следующий дедлайн, по информации Генштаба ВСУ, был 15 сентября 2022 года. Но именно в сентябре произошла известная «харьковская операция» и армия РФ не то, что не имела успеха, она откатилась за реку Оскол. Под контроль Сил обороны перешел Святогорск. А к середине октября Лиман и другие населенные пункты на севере Донецкой области. Несмотря на это, как заявляли в Офисе президента Украины, Кремль поставил новый дедлайн на 31 октября, который тоже был провален.

В 2023 году начались новые временные отрезки. По информации украинской разведки, сначала это был март — 1-е и 31-е, но в первые месяцы года линия фронта практически не менялась. Поэтому Россия сосредоточилась на обещаниях оккупации уже не всей области, а отдельных городов. Весной 2023-го это был Бахмут. Его планировали занять до 9 мая, но в итоге город перешел под контроль РФ только в конце весны. Также до конца 2023 года Москва пыталась оккупировать Авдеевку. Город удалось захватить только в феврале 2024-го. По информации украинских военных экспертов, у армии РФ стояла задача к концу 2023-го забрать всю Донетчину. Среди официальных подтверждений этого дедлайна — лишь комментарий бывшего начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша. Этот дедлайн также был сорван.



В мае 2024-го аналитики Американского института изучения войны сообщили о новом дедлайне для полного захвата Донецкой и Луганской областей — конец года. Несмотря на довольно значительные успехи оккупантов — в 2024 году были захвачены Угледар, Горняк, Украинск, армия РФ подошла к Курахово, но область полностью так и не захватила.



В 2025 году начались новые дедлайны. 14 июля 2025 года Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом, по информации американского медиа Axios, сообщил, что «в течение следующих 60 дней предпримет новое наступление, чтобы выйти на административные границы украинских регионов». Но к середине сентября у армии РФ опять-таки ничего не получилось. Как не получилось оккупировать Покровск и Часов Яр, хотя планы по захвату этих городов тоже ставились.



Уже в 2026 году, по информации представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, российское командование определило новый символический дедлайн — 24 февраля. Но ясно, что менее чем за неделю РФ захватить весь регион не сможет. А по данным замглавы Офиса президента Павла Палисы, Путин поставил задачу полностью захватить Донецкую область Украины к апрелю 2026 года.



Напомним, что на сегодня под контролем Киева остается, по разным данным, от 10 до 29 процентов Донецкой области.



Авторка: Виктория Ищенко, редакторка «Новостей Донбасса»