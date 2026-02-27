Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
РФ отодвигала дедлайны по захвату Донецкой области до десяти раз
27 февраля 2026, 17:42

РФ отодвигала дедлайны по захвату Донецкой области до десяти раз

С начала полномасштабного вторжения Россия обещала захватить Донецкую область в ее административных границах около десяти раз. Дедлайны, которые были озвучены разными источниками в течение четырех лет, были провалены. 

В 2022 году после того, как дойти до Киева за три дня не получилось, аппетиты РФ стали более фрагментарными. Москва перешла на отдельные регионы или города. В конце мая украинские медиа, ссылаясь на данные спецслужб, писали: Путин поставил своей армии дедлайн по захвату Донецкой области до 1 июля. «Новости Донбасса» проанализировали карты Deep State. На них видно, что в июне оккупантам удалось продвинуться лишь в районе Святогорска и Бахмута, возле Угледара при этом их частично отбросили Силы обороны.

Следующий дедлайн, по информации Генштаба ВСУ, был 15 сентября 2022 года. Но именно в сентябре произошла известная «харьковская операция» и армия РФ не то, что не имела успеха, она откатилась за реку Оскол. Под контроль Сил обороны перешел Святогорск. А к середине октября Лиман и другие населенные пункты на севере Донецкой области. Несмотря на это, как заявляли в Офисе президента Украины, Кремль поставил новый дедлайн на 31 октября, который тоже был провален.

В 2023 году начались новые временные отрезки. По информации украинской разведки, сначала это был март — 1-е и 31-е, но в первые месяцы года линия фронта практически не менялась. Поэтому Россия сосредоточилась на обещаниях оккупации уже не всей области, а отдельных городов. Весной 2023-го это был Бахмут. Его планировали занять до 9 мая, но в итоге город перешел под контроль РФ только в конце весны. Также до конца 2023 года Москва пыталась оккупировать Авдеевку. Город удалось захватить только в феврале 2024-го. По информации украинских военных экспертов, у армии РФ стояла задача к концу 2023-го забрать всю Донетчину. Среди официальных подтверждений этого дедлайна — лишь комментарий бывшего начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша. Этот дедлайн также был сорван.

В мае 2024-го аналитики Американского института изучения войны сообщили о новом дедлайне для полного захвата Донецкой и Луганской областей — конец года. Несмотря на довольно значительные успехи оккупантов — в 2024 году были захвачены Угледар, Горняк, Украинск, армия РФ подошла к Курахово, но область полностью так и не захватила.

В 2025 году начались новые дедлайны. 14 июля 2025 года Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом, по информации американского медиа Axios, сообщил, что «в течение следующих 60 дней предпримет новое наступление, чтобы выйти на административные границы украинских регионов». Но к середине сентября у армии РФ опять-таки ничего не получилось. Как не получилось оккупировать Покровск и Часов Яр, хотя планы по захвату этих городов тоже ставились.

Уже в 2026 году, по информации представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, российское командование определило новый символический дедлайн — 24 февраля. Но ясно, что менее чем за неделю РФ захватить весь регион не сможет. А по данным замглавы Офиса президента Павла Палисы, Путин поставил задачу полностью захватить Донецкую область Украины к апрелю 2026 года.

Напомним, что на сегодня под контролем Киева остается, по разным данным, от 10 до 29 процентов Донецкой области.


Авторка: Виктория Ищенко, редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Курахово Угледар
Прочее
Война Наступление РФ

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:51
Оккупанты заявили, что «планируют запустить» электричку между Донецком, Луганском и Мариуполем
12:59
МАГАТЭ согласовало перемирие для ремонта ЗАЭС
11:17
ФСБ задержала луганчанина за «передачу данных о российской армии украинским спецслужбам»
11:14
В Донецке судят мужчину за бросок СВУ в толпу
02:20
Взрывы в Луганске: горит нефтебаза
17:34
Силы обороны уничтожили РЛС в оккупированном Крыму
17:14
ВСУ ударили по военным объектам на оккупированных территориях Донетчины и Запорожской области
16:57
Донбасс SOS запускает музыкальный проект памяти
16:26
На ВОТ Херсонской области фермерам аннулируют декларации
16:05
В Мариуполе оккупанты вовлекают школьников в милитаристские ритуалы
09:17
Партизаны сорвали работу РЭБ в Крыму и открыли путь дронам
21:53
ВСУ нанесли удары по позициям оккупантов в Донецкой области
19:11
ISW: Кремль готовит поэтапный призыв резервистов без «большой мобилизации»
13:13
ССО поразили С-400 и уничтожили «Панцирь-С1» в Крыму
09:52
На оккупированной Луганщине детей с семи лет будут учить стрелять и управлять дронами – ОВА
19:55
На захваченной Луганщине проблемы с интернетом: оккупанты заявили о хакерской атаке на «провайдеров»
18:11
Пасечник заявил об ударах по энергетике оккупированной Луганщины: ряд населенных пунктов без света
16:59
Жителя Мариуполя приговорили к колонии за комментарии в Telegram
16:30
Украинские дроны уничтожили РСЗО, ракетный комплекс и радиолокационную станцию оккупантов в Крыму и Запорожской области
16:15
Силы обороны ударили по МТС и ремонтной базе российских солдат в Запорожской области
все новости
17:52
«Шахтер» узнал соперника в 1/8 Лиги конференций
17:42
РФ отодвигала дедлайны по захвату Донецкой области до десяти раз
17:41
В Донецкой области заработал отдельный антидроновый батальон полиции особого назначения
17:17
Правозащитники призвали Зеленского ветировать закон об обязательной эвакуации
16:51
Оккупанты заявили, что «планируют запустить» электричку между Донецком, Луганском и Мариуполем
16:16
ГУР опубликовало перехват о нежелании штурма в армии РФ
16:04
ВСУ поразили российскую систему ПВО «Панцирь-С1» на «Азовстали» в оккупированном Мариуполе
15:49
С 27 февраля в ряде населенных пунктов Донетчины действует новый комендантский час
15:11
На Донетчине разрушена дамба: РФ усиливает давление на Константиновку
14:45
Славянск и громада – под массированным обстрелом РФ: более 10 домов повреждены, есть раненый
14:34
В Константиновке зафиксированы удары фосфором и ФАБ-1500
14:30
В Генштабе подтвердили поражение нефтебазы в Луганске: ВСУ также ударили по складу ГСМ под Мариуполем
13:23
На антидроновые сетки дополнительно выделили 1,6 млрд грн
12:59
МАГАТЭ согласовало перемирие для ремонта ЗАЭС
12:05
Войска России атаковали энергетику в Донецкой области: часть абонентов без света
11:55
На Трипольской ТЭС раскрыли хищение более 50 млн грн — Кравченко
11:36
В Славянске из-за печного отопления загорелся дом: погибла женщина
11:17
ФСБ задержала луганчанина за «передачу данных о российской армии украинским спецслужбам»
11:14
В Донецке судят мужчину за бросок СВУ в толпу
10:51
Российская авиация сбросила авиабомбу на Доброполье: поврежден дом, есть раненый
все новости
ВИДЕО
Удар по российскому ЗРПК «Панцирь-С1» на «Азовстали». Фото: кадр из видео ВСУ поразили российскую систему ПВО «Панцирь-С1» на «Азовстали» в оккупированном Мариуполе
27 февраля, 16:04
Сброс фосфорных бомб на Константиновку. В Константиновке зафиксированы удары фосфором и ФАБ-1500
27 февраля, 14:34
Фото: Кримський Розслідувач На Трипольской ТЭС раскрыли хищение более 50 млн грн — Кравченко
27 февраля, 11:55
Лазерная подсветка российского БПЛА перед атакой. Ан-28 с Minigun уничтожил ударный БПЛА «Герань-2»
27 февраля, 09:29
Последствия удара по нефтебазе в оккупированном Луганске. Фото: соцсети Атака на оккупированную Луганщину: поражены нефтебаза и подстанция, возникли пожар и проблемы со светом
27 февраля, 09:27
Последствия обстрела Белгорода. Ракетный удар по Белгороду: частичный блэкаут
27 февраля, 07:37
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор