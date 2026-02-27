Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Правозащитники призвали Зеленского ветировать закон об обязательной эвакуации
27 февраля 2026, 17:17

Правозащитники призвали Зеленского ветировать закон об обязательной эвакуации

Правозащитники призвали президента ветировать закон об обязательной эвакуации. Фото: полиция Правозащитники призвали президента ветировать закон об обязательной эвакуации. Фото: полиция

Правозащитные организации в пятницу, 27 февраля, официально призвали президента Украины Владимира Зеленского наложить вето на закон №4775-ІХ, регулирующий вопросы эвакуации, размещения и жизнеобеспечения эвакуированного населения, а также защиты детей на территориях активных и возможных боевых действий.

По словам правозащитников, закон в случае вступления в силу создаст условия для нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права.

Риск для необоснованного развода семей

Законом предусмотрено, что областные и Киевская городские военные администрации «могут принять решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей» по письменному предложению военного командования и по согласованию координационного штаба.

Кроме того, в случае отказа родителей или других законных представителей сопровождать фиксируемого полицейским ребенка «эвакуация принудительным образом детей в безопасные районы проводится без сопровождения таких лиц». Далее Закон предусматривает «отнятие ребенка от родителей производится без лишения их родительских прав», а если в течение шести месяцев родители или законные представители не обратились о возвращении ребенка, «орган опеки и попечительства обращается в суд с иском о лишении их родительских прав».

Закон фактически допускает отнятие ребенка от родителей из-за обстоятельства проживания семьи на территории боевых действий

При этом СК Украины связывает отнятие ребенка с непосредственной опасностью для его жизни или здоровья, возникающего в результате поведения родителей, а не с местом проживания семьи. Такой подход противоречит статье 51 Конституции Украины, согласно которой семья находится под охраной государства, а также принцип сохранения семейного единства, предусмотренный международным гуманитарным правом. В соответствии с нормами IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны государство обязано обеспечивать защиту детей и содействовать сохранению семейных связей при перемещении гражданского населения.

Лишение родительских прав

Закон расширяет основания для лишения родительских прав путем введения такого основания как уклонение родителей (родителя) от исполнения обязанностей по обеспечению безопасных условий жизни ребенка. Это может привести к непропорциональному вмешательству в семейную жизнь, безосновательному лишению родительских прав и как следствие, нарушению прав ребенка и родителей, особенно в условиях военного положения.

Поддержка детей и евроинтеграционные обязательства Украины

Сеть приемных семей, детских домов семейного типа, малых групповых домов и патронатных воспитателей объективно не сможет покрыть потенциальный объем потребностей, которые могут возникнуть в случае применения механизмов принудительной эвакуации и отъема детей.

Этот закон создает риск отступления от задекларированного курса на деинституциализацию и гармонизацию законодательства со стандартами ЕС.

Привлечение для проведения эвакуации военных

Привлечение военных к эвакуации могло оправдаться на начальном этапе полномасштабного вторжения, когда происходили внезапные боевые действия, государственные органы еще не функционировали стабильно, а правоохранительная система была перегружена. Однако в 2026 году эвакуация уже является системной государственной политикой, реализуемой военными администрациями, органами местного самоуправления, ГСЧС, Национальной полицией и гуманитарными организациями. Закон должен регулировать плановость проведения эвакуационных мер, а не исключительные кризисные обстоятельства. При наличии отлаженных плановых гражданских механизмов эвакуации необходимость привлечения военного формирования на уровне закона неоправданна.

Работники Нацполиции будут вправе применять меры принуждения

В соответствии со статьей 42 Закона Украины «О Национальной полиции» полиция при исполнении полномочий уполномочена применять меры принуждения, а именно: физическое влияние (силу), специальные средства и огнестрельное оружие.

К специальным средствам принуждения, в частности, относятся резиновые и пластиковые дубинки, электрошоковые устройства контактного и контактно-дистанционного действия, наручники, слезоточивый газ, служебные собаки, светошумные гранаты и т.д.

Технико-юридические недостатки

Предлагается дополнить статью 86 КЦЗ Украины новой частью 11 по обеспечению эвакуированных лиц жильем, тогда как действующая редакция настоящей статьи содержит только восемь частей, что свидетельствует о структурной ошибке и отсутствии надлежащей нумерационной логики. Кроме того, вопрос обеспечения жильем уже урегулирован статьями 8, 84 и 86 КЦЗ Украины, а следовательно, введение дополнительной нормы создает риск дублирования и коллизий. Более того, Закон не учитывает фактическую недостаточность фонда жилья для временного проживания, что подвергает сомнению реалистичность выполнения такой нормы. При таких условиях эта норма приобретает декларативный характер, а сама эвакуация ограничивается фактически до вывоза людей, нередко с привлечением гуманитарных организаций, без надлежащего обеспечения условий для последующего проживания.

Ранее мы писали, что Верховная Рада одобрила законопроект №12353, который дает право эвакуировать с территорий активных боевых действий детей без согласия их родителей и передавать органам опеки.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

