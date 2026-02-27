В Донецкой области заработал отдельный антидроновый батальон полиции особого назначения

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что подразделение было создано для защиты гражданской инфраструктуры, логистики и «дорог жизни», которыми эвакуируют людей.



«Через несколько месяцев работы бойцы уже обезвредили более 3100 воздушных целей. Это спасенные жизни и сохранившиеся объекты. Враг постоянно меняет тактику, и мы обязаны отвечать. Создание этого батальона – пример того, как полиция адаптируется к новым вызовам и усиливает защиту Донбасса», — отметил он.





Кроме того, Филашкин отметил лучших спецназовцев знаками «Знак Почета» и отличиями «Председатели Совета обороны Донецкой области».



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

