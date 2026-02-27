Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Донецкой области состоят на учете 19 освобожденных из плена военнослужащих
27 февраля 2026, 19:17

В Донецкой области состоят на учете 19 освобожденных из плена военнослужащих

В пятницу, 27 февраля, состоялось очередное заседание рабочей группы по координации на территории Донецкой области работы по оказанию помощи, социальных услуг ветеранам войны, военнослужащим, семьям погибших (умерших или признанных пропавшими без вести) военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОВА.

«По состоянию на сегодняшний день на учете в военных администрациях состоит 19 военнослужащих, освобожденных из плена, и 5 тяжелораненых военнослужащих», — говорится в сообщении.

На заседании определили приоритетные задачи и сформировали ключевые направления дальнейшей деятельности, направленной на усовершенствование механизмов оказания помощи соответствующим категориям защитников.

«Рабочая группа будет обеспечивать системное сопровождение и координацию мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны, военнослужащих и членов их семей», — добавили в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Украине состоялись репатриационные мероприятия, в ходе которых на территорию страны были возвращены 1000 тел (останков) погибших.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Организации
Донецкая ОВА
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:51
Оккупанты заявили, что «планируют запустить» электричку между Донецком, Луганском и Мариуполем
12:59
МАГАТЭ согласовало перемирие для ремонта ЗАЭС
11:17
ФСБ задержала луганчанина за «передачу данных о российской армии украинским спецслужбам»
11:14
В Донецке судят мужчину за бросок СВУ в толпу
02:20
Взрывы в Луганске: горит нефтебаза
17:34
Силы обороны уничтожили РЛС в оккупированном Крыму
17:14
ВСУ ударили по военным объектам на оккупированных территориях Донетчины и Запорожской области
16:57
Донбасс SOS запускает музыкальный проект памяти
16:26
На ВОТ Херсонской области фермерам аннулируют декларации
16:05
В Мариуполе оккупанты вовлекают школьников в милитаристские ритуалы
09:17
Партизаны сорвали работу РЭБ в Крыму и открыли путь дронам
21:53
ВСУ нанесли удары по позициям оккупантов в Донецкой области
19:11
ISW: Кремль готовит поэтапный призыв резервистов без «большой мобилизации»
13:13
ССО поразили С-400 и уничтожили «Панцирь-С1» в Крыму
09:52
На оккупированной Луганщине детей с семи лет будут учить стрелять и управлять дронами – ОВА
19:55
На захваченной Луганщине проблемы с интернетом: оккупанты заявили о хакерской атаке на «провайдеров»
18:11
Пасечник заявил об ударах по энергетике оккупированной Луганщины: ряд населенных пунктов без света
16:59
Жителя Мариуполя приговорили к колонии за комментарии в Telegram
16:30
Украинские дроны уничтожили РСЗО, ракетный комплекс и радиолокационную станцию оккупантов в Крыму и Запорожской области
16:15
Силы обороны ударили по МТС и ремонтной базе российских солдат в Запорожской области
15:34
ВСУ поразили на оккупированной Донетчине пункты управления и склады боеприпасов
14:58
Акция сопротивления прошла в оккупированных городах от Донецка до Ялты
16:25
Zangi: альтернатива для жителей в оккупации, если заблокируют Telegram
16:20
Оккупанты в захваченном Луганске могут отобрать жилье
15:30
На оккупированной части Луганской области усилили мобилизацию
12:45
В Донецкой области поражены склады боеприпасов и технических средств оккупантов
10:41
Регистрация недвижимости и квартиры в Мариуполе: новые правила для украинцев в оккупации
10:30
В Луганске бизнес обязывают установить видеонаблюдение
15:20
Заложники «русского мира»: что дало оккупированному Донбассу признание РФ
13:54
Кремль загоняет людей в оккупации в Max
все новости
20:20
Во Львове планируют построить квартиры для мариупольцев
19:57
После отключения Starlink армия РФ почти без связи — Федоров
19:17
В Донецкой области состоят на учете 19 освобожденных из плена военнослужащих
17:52
«Шахтер» узнал соперника в 1/8 Лиги конференций
17:42
РФ отодвигала дедлайны по захвату Донецкой области до десяти раз
17:41
В Донецкой области заработал отдельный антидроновый батальон полиции особого назначения
17:17
Правозащитники призвали Зеленского ветировать закон об обязательной эвакуации
16:51
Оккупанты заявили, что «планируют запустить» электричку между Донецком, Луганском и Мариуполем
16:16
ГУР опубликовало перехват о нежелании штурма в армии РФ
16:04
ВСУ поразили российскую систему ПВО «Панцирь-С1» на «Азовстали» в оккупированном Мариуполе
15:49
С 27 февраля в ряде населенных пунктов Донетчины действует новый комендантский час
15:11
На Донетчине разрушена дамба: РФ усиливает давление на Константиновку
14:45
Славянск и громада – под массированным обстрелом РФ: более 10 домов повреждены, есть раненый
14:34
В Константиновке зафиксированы удары фосфором и ФАБ-1500
14:30
В Генштабе подтвердили поражение нефтебазы в Луганске: ВСУ также ударили по складу ГСМ под Мариуполем
13:23
На антидроновые сетки дополнительно выделили 1,6 млрд грн
12:59
МАГАТЭ согласовало перемирие для ремонта ЗАЭС
12:05
Войска России атаковали энергетику в Донецкой области: часть абонентов без света
11:55
На Трипольской ТЭС раскрыли хищение более 50 млн грн — Кравченко
11:36
В Славянске из-за печного отопления загорелся дом: погибла женщина
11:17
ФСБ задержала луганчанина за «передачу данных о российской армии украинским спецслужбам»
11:14
В Донецке судят мужчину за бросок СВУ в толпу
10:51
Российская авиация сбросила авиабомбу на Доброполье: поврежден дом, есть раненый
10:38
Российский БПЛА ночью атаковал Краматорск: удар пришелся по критической инфраструктуре
10:37
МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 1,8–2,5% в 2026 году
09:29
Ан-28 с Minigun уничтожил ударный БПЛА «Герань-2»
09:27
Атака на оккупированную Луганщину: поражены нефтебаза и подстанция, возникли пожар и проблемы со светом
08:48
Войска РФ убили двух жителей Донецкой области за сутки
08:07
РФ повторно атаковала центр Сум во время работ спасателей
07:37
Ракетный удар по Белгороду: частичный блэкаут
все новости
ВИДЕО
Удар по российскому ЗРПК «Панцирь-С1» на «Азовстали». Фото: кадр из видео ВСУ поразили российскую систему ПВО «Панцирь-С1» на «Азовстали» в оккупированном Мариуполе
27 февраля, 16:04
Сброс фосфорных бомб на Константиновку. В Константиновке зафиксированы удары фосфором и ФАБ-1500
27 февраля, 14:34
Фото: Кримський Розслідувач На Трипольской ТЭС раскрыли хищение более 50 млн грн — Кравченко
27 февраля, 11:55
Лазерная подсветка российского БПЛА перед атакой. Ан-28 с Minigun уничтожил ударный БПЛА «Герань-2»
27 февраля, 09:29
Последствия удара по нефтебазе в оккупированном Луганске. Фото: соцсети Атака на оккупированную Луганщину: поражены нефтебаза и подстанция, возникли пожар и проблемы со светом
27 февраля, 09:27
Последствия обстрела Белгорода. Ракетный удар по Белгороду: частичный блэкаут
27 февраля, 07:37

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор