В Донецкой области состоят на учете 19 освобожденных из плена военнослужащих

В пятницу, 27 февраля, состоялось очередное заседание рабочей группы по координации на территории Донецкой области работы по оказанию помощи, социальных услуг ветеранам войны, военнослужащим, семьям погибших (умерших или признанных пропавшими без вести) военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОВА.



«По состоянию на сегодняшний день на учете в военных администрациях состоит 19 военнослужащих, освобожденных из плена, и 5 тяжелораненых военнослужащих», — говорится в сообщении.



На заседании определили приоритетные задачи и сформировали ключевые направления дальнейшей деятельности, направленной на усовершенствование механизмов оказания помощи соответствующим категориям защитников.



«Рабочая группа будет обеспечивать системное сопровождение и координацию мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны, военнослужащих и членов их семей», — добавили в ведомстве.



