После отключения Starlink армия РФ почти без связи — Федоров

После отключения Starlink армия РФ почти без связи. Фото: МИхаил Федоров

Официально Starlink не работает в России, из-за этого активность российских оккупантов снизилась, а количество их стримов сократилось в 11 раз. Об этом сообщил глава Министерство обороны Украины Михаил Федоров, передает «NV».



Глава оборонного ведомства заявила, что перехват радиоэфиров значительно увеличился, украинская команда оперативно отреагировала на угрозу российских дронов, которые использовались через терминалы Starlink.



Как отмечается, российские терминалы были отключены, это значительно усилило защиту гражданского населения и возможности украинских военных.



Ранее мы писали, что российские силы уменьшили количество штурмов на фронте после блокировки SpaceX незарегистрированных терминалов спутникового интернета Starlink.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

