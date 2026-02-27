Свет будут выключать всем: «Укрэнерго» заявило о графиках на 28 февраля

В субботу, 28 февраля, графики почасовых отключений света будут действовать во всех областях Украины. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



В течение суток для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных - графики ограничения мощности.



В «Укрэнерго» в очередной раз сообщили, что причиной действия графиков отключений электроэнергии являются последствия российских комбинированных обстрелов энергетических объектов Украины.



«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что российская армия ударила по энергетической инфраструктуре в Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

