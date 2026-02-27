Войска РФ атаковали Краматорск, есть много повреждений

Россияне атаковали Краматорск. Фото: горсовет

Российская армия 27 февраля трижды обстреляла Краматорск Донецкой области. Обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



Как отмечается, в 09:00 россияне атаковали дроном «Молния-2» частный сектор, поврежден жилой дом.



Кроме того, в 12:45 FPV-дрон с боевой частью ударил по частному сектору.





В период времени с 13:00 до 13:30, с применением ствольной артиллерии, российские войска нанесли восьми ударов по частному сектору. В результате повреждены жилые дома.



Ранее мы писали, что с вечера 26 февраля под массированным российским обстрелом находится Славянская громада Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

