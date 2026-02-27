На очередное судебное заседание Неля Штепа снова не явилась: экспертиза о ее состоянии здоровья завершена

На очередное судебное заседание Неля Штепа снова не явилась. Фото: inlviv.in.ua

Судебное заседание по делу бывшего мэра Славянска Донецкой области Нели Штепы (Супрун), подозреваемой в посягательстве на территориальную целостность, состоялось в Киевском районном суде Полтавы 26 февраля. Об этом «Новостям Донбасса» по телефону сообщила спикер Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина.



По ее словам, заседание состоялось, сторона защиты присутствовала, а Нели Штепы в зале суда не было.



В настоящее время судебно-медицинская экспертиза в отношении обвиняемой, проводимой по медицинским документам, завершена, ее результаты неизвестны. Эта экспертиза должна была определить разрешает ли состояние здоровья обвиняемой непосредственно участвовать в судебных заседаниях, и разрешает ли состояние здоровья обвиняемой принимать ей участие в судебных заседаниях дистанционно с использованием средств видеосвязи.



Представитель прокуратуры добавила, что дата следующего судебного заседания запланирована на 12 марта 2026 года.



Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

