Уже подготовлены планы по областям по восстановлению защиты энергообъектов — Зеленский

Уже подготовлены планы по областям по восстановлению защиты энергообъектов. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 27 февраля состоялась встреча с чиновниками, энергетиками и военнослужащими. По словам главы государства, подготовлены детальные планы по областям — по восстановлению, по обновлению защиты энергетических объектов. Об этом сообщил Зеленский в своем вечернем видеообращении.



«Поручил доработать некоторые моменты и подготовить планы на уровень СНБО — утвердить именно так, на общегосударственном уровне, что нужно сделать, что именно обеспечить, кто за это будет отвечать. Я рассчитываю на максимальную вовлеченность областных и местных властей – тех из них, кто действительно может реально работать, нужно распространять хороший опыт, который есть в части областей и общин, для регионов других, кто имел больше проблем и нерешенных вопросов этой зимой», — сообщил он.



Зеленский добавил, что местные власти могут внести наибольший вклад в устойчивость громад.



Ранее мы писали, что для городов Украины закупят мощные генераторы.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

