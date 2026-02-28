Израиль и США наносят удары по ядерным объектам в Иране

Авиаудары направлены на разрушение системы безопасности Ирана

По военным объектам в Иране утром 28 февраля Израиль и США наносят авиаудары. В частности, атакован город Исфахан, где расположен один из ядерных объектов.

Чиновник США в интервью Al Jazeera заявил, что авиаудары направлены на разрушение системы безопасности Ирана.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не находится в Тегеране и был перемещен в безопасное место, передает Reuters.

Тем временем иранские СМИ сообщают, что под удар попали Министерство разведки, Министерство обороны, резиденция Али Хаменеи и Иранская организация по атомной энергии в Тегеране.

Десятки американских ударов наносятся штурмовиками, базирующимися на базах по всему Ближнему Востоку, а также с одного или нескольких авианосцев, передает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении сегодня официально признал, что Соединенные Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана.

«Наша цель — уничтожение угроз и защита американского народа. Действия иранцев напрямую ставят под угрозу сам Иран», — сказал он.

Он также заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. «Мы собираемся уничтожить иранские ракеты и сравнять с землей их ракетную промышленность. Она будет полностью уничтожена. Мы собираемся уничтожить их военно-морской флот», — добавил он.

Иранские власти заявили, что страна готовится к ответным ударам.