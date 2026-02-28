На нефтезаводе в Краснодарском крае РФ произошел пожар из-за атаки дрона

Иллюстративное фото

В Краснодарском крае России в станице Новоминская Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщил оперштаб региона.

Отмечается, что пожар на НПЗ в Краснодарском крае тушили 39 человек, горел один из резервуаров и прилегающая к нему территория на площади 150 кв. меьров. По предварительной информации, пострадавших нет.

Позже оперштаб заявил, что пожар на НПЗ ликвидирован.

Ранее сообщалось, что ночью 27 февраля подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу «Луганская» в оккупированном Луганске.