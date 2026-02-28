За сутки россияне 16 раз обстреляли Донетчину: есть пострадавшие

Последствия российского обстрела одного из населённых пунктов Донецкой области 27 февраля. Фото: ОВА

В течение минувших суток российские оккупационные войска 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 28 февраля рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район. В Шаховской громаде повреждено 4 дома. В Святогоровке ранен человек и поврежден дом. Еще один дом пострадал в Копанях.

Краматорский район. В Николаевке повреждена многоэтажка и автомобиль. В Райгородке разрушена инфраструктура. В Беленькой повреждено 8 частных домов и авто. В Славянске ранен человек, повреждено 37 домов и 2 машины. Также пострадали дома в Прилесном. В Дружковке ранен человек и повреждено админздание.

Бахмутский район. В Резниковке поврежден дом.

С линии фронта удалось эвакуировать 331 человека, среди которых 98 детей, отметил Филашкин.