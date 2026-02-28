Войска РФ утром нанесли удар по Славянску: повреждено около 40 домов

На рассвете 28 февраля авиация РФ нанесла удар по городу Славянск Краматорского района. Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, в результате атаки повреждения получили 37 частных жилых домов, а также три автомобиля, один из которых загорелся.
Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Информация о пострадавших не поступала.
ГСЧС призывает жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
Ранее сообщалось, что российская армия 27 февраля трижды обстреляла Краматорск Донецкой области. Обошлось без жертв и пострадавших.
