Войска РФ утром нанесли удар по Славянску: повреждено около 40 домов

В Славянске около 40 частных домов были повреждены в результате российского обстрела утром 28 февраля. Фото: ГСЧС

На рассвете 28 февраля авиация РФ нанесла удар по городу Славянск Краматорского района. Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, в результате атаки повреждения получили 37 частных жилых домов, а также три автомобиля, один из которых загорелся.

Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Информация о пострадавших не поступала.

ГСЧС призывает жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Ранее сообщалось, что российская армия 27 февраля трижды обстреляла Краматорск Донецкой области. Обошлось без жертв и пострадавших.