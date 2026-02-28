Окраины Краматорска были обстреляны артиллерией РФ — что это значит

В краматорских группах в соцсетях появилась тревожная информация о том, что российская ствольная артиллерия начала доставать до окраин города. Накануне город действительно атаковали артиллерией и беспилотниками. Отдельно сообщается об ударах по поселку Беленькое, который фактически является пригородом Краматорска.



Таким образом, если ранее город в основном подвергался ударам ракет и беспилотников, то теперь речь идет об угрозе со стороны ствольной артиллерии, способной накрывать окраины и пригородные районы.



Дальность стрельбы зависит от типа орудия, калибра и боеприпаса:



152 мм гаубицы

— стандартный снаряд: до 24–25 км

— активно-реактивный снаряд: до 28–30 км



122 мм гаубицы

— в среднем до 15–21 км



Реактивные системы залпового огня (РСЗО)

— БМ-21 «Град»: до 20–40 км (в зависимости от боеприпаса)



Если применяется 152-мм ствольная артиллерия, то для поражения Краматорска огневые позиции могут находиться на расстоянии до 25–30 километров от цели. Это означает существенное приближение линии активного огневого воздействия к городу и формирование новой тактической угрозы для его жителей.



Ситуация свидетельствует о расширении зоны досягаемости российской артиллерии и повышении рисков для Краматорска как прифронтового города.

Авторка: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»