Три беспилотника армии РФ сегодня атаковали Краматорск: сообщают о раненом

По предварительной информации, в результате атаки российских беспилотников в Краматорске ранен один человек. Фото: ГВА

Сегодня, 28 февраля, Краматорск Донецкой области подвергся обстрелу со стороны российской оккупационной армии.

Как сообщила Краматорская ГВА, в 11:00, с применением трех БПЛА «V2U», российские войска нанесли удары по местной АЗС.

По предварительной информации, ранен один человек.

Напомним, в краматорских группах в соцсетях появилась тревожная информация о том, что российская ствольная артиллерия начала доставать до окраин города. Накануне город действительно атаковали артиллерией и беспилотниками. Отдельно сообщается об ударах по поселку Беленькое, который фактически является пригородом Краматорска.