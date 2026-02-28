Россия может выйти из мирных переговоров по Украине — СМИ

Российские чиновники все больше склоняются к мнению, что нет смысла продолжать мирные переговоры с Украиной под руководством США, если Киев не готов уступить территорию ради достижения соглашения, сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Раунд переговоров, который, вероятно, пройдет 4-5 марта, будет иметь решающее значение для определения, смогут ли стороны договориться об условиях прекращения войны, заявили два источника, близких к Кремлю.

Россия, скорее всего, выйдет из переговоров, если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки, сказали собеседники Bloomberg.

Россия готова подписать проект меморандума о мирном соглашении, если Украина согласится вывести войска из остающейся под ее контролем территории Донецкой области, сообщил один из источников. За этим быстро последует встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Зеленского для подтверждения соглашения, что приведет к взаимному выводу российской и украинской армий, добавил источник.

Вероятно, речь идет об отводе военных с территории, которую покинет украинская армия.

Издание отмечает, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил на вопрос о комментарии. В пятницу он заявил журналистам, что ведется подготовка к следующему раунду переговоров, хотя Россия не видит «существенных изменений» в позиции Украины. Белый дом не ответил на запрос о комментарии.