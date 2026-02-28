Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
28 февраля 2026, 16:30

Дружковка. Фото: НД Дружковка. Фото: НД

На основании распоряжения начальника Дружковской городской военной администрации годом основания Дружковки теперь считается 1768-ой, а не 1781-ой, как считалось ранее. 

В распоряжении отмечается, что в 2024 году дружковские краеведы и местная рабочая группа по дерусификации подняли вопрос о дате основания города. Целью изменения даты стала «протидія історичній антиукраїнській пропаганді, подолання її наслідків та популяризації історії України». 

Спустя два года решение об изменении года основания города принято. 

Текст распоряжения главы здесь: МВАhttps://druisp.gov.ua/images/DocumVA/Rozp/2026/rozp_va_37_2026.pdf

Текст обращения Украинского института национальной памяти на имя главы Дружковской ГВА и пояснительная записка дружковских краеведов здесь: https://druisp.gov.ua/images/DocumVA/Rozp/2026/dod_rozp_va_37_2026

