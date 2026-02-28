Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Украине переименовали районы в Донецке, Луганске, Горловке и Макеевке
28 февраля 2026, 16:59

Украинские власти переименовали районы в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке, которые находятся на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей. 

Об этом стало известно из распоряжений главы Донецкой ОГА №124/5-26 от 26 февраля 2026 года и главы Луганской ОГА №75 от 27 февраля 2026 года.

Согласно распоряжениям, в Донецке Буденновский район стал Богодуховским, Ворошиловский — Юзовским, Калининский — Калиновским, Кировский — Рутченковским, Куйбышевский — Смолянским, Ленинский — Александровским, Петровский — Вознесенским, Пролетарский — Чумаковским;

в Луганске за Артемовским районом закреплено название Вильховский, за Октябрьским — Вергунский, за Ленинским — Шевченковский;

в Макеевке Кировский район превратился в Грузский, Советский — в Ханжонковский, Червоногвардейский — в Берестовский;

в Горловке Калининский район переименовали в Киндратовский.

Ранее сообщалось, что на основании распоряжения начальника Дружковской городской военной администрации годом основания Дружковки теперь считается 1768-ой, а не 1781-ой, как считалось ранее. В распоряжении отмечается, что в 2024 году дружковские краеведы и местная рабочая группа по дерусификации подняли вопрос о дате основания города. Целью изменения даты стала «протидія історичній антиукраїнській пропаганді, подолання її наслідків та популяризації історії України». 

