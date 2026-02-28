«Мы победили!»: стали известны подробности массового сокращения медиков в Донецкой области

Массового сокращения медработников станции скорой медицинской помощи Мирнограда — не будет. Вместо этого будут уволены несколько топ-чиновников здравоохранения Донецкой области.

Об этом «Новостям Донбасса» сообщили работники станции скорой Мирнограда. По словам медиков, сегодня, 28 февраля, в поселке Александровка Краматорского района у них состоялась встреча с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко, а также главой Донецкой облгосадминистрации Вадимом Филашкиным.

«На встрече министр сообщил, что никто нас увольнять не будет. Вместо этого увольняют директора Департамента охраны здоровья Донецкой области, руководителя КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», директора станции скорой медицинской помощи Мирнограда. Также министр представил нам нового руководителя Департамента охраны здоровья Донецкой области. Благодаря огласке мы победили! Правда существует!» — рассказали медработники.

Также коллектив станции скорой сообщил, что министр пообещал им пересчет заработной платы. Также глава МОЗ Украины сообщил что будут отремонтированы автомобили скорой помощи, которые были повреждены дронами. По словам медиков, их прежнее руководство знало о проблеме с ремонтом авто, но ничего не делало.

«У нескольких автомобилей были повреждены лобовые стекла. Наши водители предлагали за свой счет их отремонтировать, но им отказали. Автомобили в итоге стояли рядом со скорой и по нашей информации якобы по документам числились что находились на СТО в ремонте», — рассказали медработники.

За комментарием «Новости Донбасса» обратились к Михаилу Рябинчуку — начальнику отдела коммуникации и продвижения здоровья ЦОЗ Минздрава Украины. Он сказал, что по его информации никого из медработников увольнять не будут.

«Сегодня министр работает в Донецкой области и скоро у нас будет об этом новость. С точки зрения министерства, все финансовые ресурсы у учреждения есть», — отметил он.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что до 1 апреля 2026 года планируют уволить более 40 работников станции скорой помощи г. Мирнограда, что ныне базируется в Новодонецком. Приказ о сокращении штата был подписан еще в декабре 2025 года. В официальных документах причиной указано уменьшение количества вызовов и «оптимизация».