Ночной удар БПЛА по Макеевке: вспыхнула нефтебаза, зафиксированы взрывы в Донецке и Харцызске

Вечером 28 февраля 2026 года в оккупированной Макеевке Донецкой области произошла серия ударов беспилотных летательных аппаратов. Основной целью, по сообщениям местных источников, стала нефтебаза — на объекте вспыхнул пожар.



Очевидцы сообщают о сильной детонации и густом дыме, который был виден из разных районов города. Взрывы также были зафиксированы в Донецке и Харцызске. Информация распространялась преимущественно через местные Telegram-каналы и сообщения жителей.

Официальных подтверждений на момент публикации не поступало. По имеющимся данным, огонь охватил резервуары с топливом на территории нефтебазы в Макеевке. В результате пожара и возможной детонации возникли перебои с электроснабжением в ряде районов оккупированной части Донецкой области.



Сообщается о двух пострадавших гражданских лицах: девушке 2004 года рождения из Калининского района Донецка и мужчине 1980 года рождения из Красногвардейского района Макеевки.



Кроме того, повреждения получили два медицинских учреждения и несколько многоквартирных жилых домов. Об этом заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин в своем Telegram-канале.



По предварительной информации, удары пришлись по объектам, связанным с топливной и логистической инфраструктурой.

Ранее в Макеевке уже фиксировались атаки на склады и объекты хранения нефтепродуктов, что может свидетельствовать о системном характере ударов по логистическим цепочкам в регионе.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»