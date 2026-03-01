Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Ночной удар БПЛА по Макеевке: вспыхнула нефтебаза, зафиксированы взрывы в Донецке и Харцызске
01 марта 2026, 08:04

Ночной удар БПЛА по Макеевке: вспыхнула нефтебаза, зафиксированы взрывы в Донецке и Харцызске

Ночной удар БПЛА по Макеевке: вспыхнула нефтебаза, зафиксированы взрывы в Донецке и Харцызске

Вечером 28 февраля 2026 года в оккупированной Макеевке Донецкой области произошла серия ударов беспилотных летательных аппаратов. Основной целью, по сообщениям местных источников, стала нефтебаза — на объекте вспыхнул пожар.

Очевидцы сообщают о сильной детонации и густом дыме, который был виден из разных районов города. Взрывы также были зафиксированы в Донецке и Харцызске. Информация распространялась преимущественно через местные Telegram-каналы и сообщения жителей.

Официальных подтверждений на момент публикации не поступало. По имеющимся данным, огонь охватил резервуары с топливом на территории нефтебазы в Макеевке. В результате пожара и возможной детонации возникли перебои с электроснабжением в ряде районов оккупированной части Донецкой области.

Сообщается о двух пострадавших гражданских лицах: девушке 2004 года рождения из Калининского района Донецка и мужчине 1980 года рождения из Красногвардейского района Макеевки.

Кроме того, повреждения получили два медицинских учреждения и несколько многоквартирных жилых домов. Об этом заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, удары пришлись по объектам, связанным с топливной и логистической инфраструктурой.

Ранее в Макеевке уже фиксировались атаки на склады и объекты хранения нефтепродуктов, что может свидетельствовать о системном характере ударов по логистическим цепочкам в регионе.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Макеевка Харцызск Донецк
Прочее
Взрывы Детонация Логистика оккупантов топливная база
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
08:04
Ночной удар БПЛА по Макеевке: вспыхнула нефтебаза, зафиксированы взрывы в Донецке и Харцызске
21:58
Во временно оккупированном Мариуполе выписали штраф за распространение видео прилетов БПЛА
16:51
Оккупанты заявили, что «планируют запустить» электричку между Донецком, Луганском и Мариуполем
12:59
МАГАТЭ согласовало перемирие для ремонта ЗАЭС
11:17
ФСБ задержала луганчанина за «передачу данных о российской армии украинским спецслужбам»
11:14
В Донецке судят мужчину за бросок СВУ в толпу
02:20
Взрывы в Луганске: горит нефтебаза
17:34
Силы обороны уничтожили РЛС в оккупированном Крыму
17:14
ВСУ ударили по военным объектам на оккупированных территориях Донетчины и Запорожской области
16:57
Донбасс SOS запускает музыкальный проект памяти
16:26
На ВОТ Херсонской области фермерам аннулируют декларации
16:05
В Мариуполе оккупанты вовлекают школьников в милитаристские ритуалы
09:17
Партизаны сорвали работу РЭБ в Крыму и открыли путь дронам
21:53
ВСУ нанесли удары по позициям оккупантов в Донецкой области
19:11
ISW: Кремль готовит поэтапный призыв резервистов без «большой мобилизации»
13:13
ССО поразили С-400 и уничтожили «Панцирь-С1» в Крыму
09:52
На оккупированной Луганщине детей с семи лет будут учить стрелять и управлять дронами – ОВА
19:55
На захваченной Луганщине проблемы с интернетом: оккупанты заявили о хакерской атаке на «провайдеров»
18:11
Пасечник заявил об ударах по энергетике оккупированной Луганщины: ряд населенных пунктов без света
16:59
Жителя Мариуполя приговорили к колонии за комментарии в Telegram
16:30
Украинские дроны уничтожили РСЗО, ракетный комплекс и радиолокационную станцию оккупантов в Крыму и Запорожской области
16:15
Силы обороны ударили по МТС и ремонтной базе российских солдат в Запорожской области
15:34
ВСУ поразили на оккупированной Донетчине пункты управления и склады боеприпасов
14:58
Акция сопротивления прошла в оккупированных городах от Донецка до Ялты
16:25
Zangi: альтернатива для жителей в оккупации, если заблокируют Telegram
16:20
Оккупанты в захваченном Луганске могут отобрать жилье
15:30
На оккупированной части Луганской области усилили мобилизацию
12:45
В Донецкой области поражены склады боеприпасов и технических средств оккупантов
10:41
Регистрация недвижимости и квартиры в Мариуполе: новые правила для украинцев в оккупации
10:30
В Луганске бизнес обязывают установить видеонаблюдение
все новости
08:40
Виву из Алексеево-Дружковки усыновила семья украинцев
08:04
Ночной удар БПЛА по Макеевке: вспыхнула нефтебаза, зафиксированы взрывы в Донецке и Харцызске
17:50
«Мы победили!»: стали известны подробности массового сокращения медиков в Донецкой области
16:59
В Украине переименовали районы в Донецке, Луганске, Горловке и Макеевке
16:30
Годом основания Дружковки теперь считается 1768-ой
15:21
Россия может выйти из мирных переговоров по Украине — СМИ
13:46
Три беспилотника армии РФ сегодня атаковали Краматорск: сообщают о раненом
12:59
Войска РФ утром нанесли удар по Славянску: повреждено около 40 домов
12:45
Окраины Краматорска были обстреляны артиллерией РФ — что это значит
11:29
За сутки россияне 16 раз обстреляли Донетчину: есть пострадавшие
10:35
На нефтезаводе в Краснодарском крае РФ произошел пожар из-за атаки дрона
09:50
Израиль и США наносят удары по ядерным объектам в Иране
22:40
Уже подготовлены планы по областям по восстановлению защиты энергообъектов — Зеленский
21:58
Во временно оккупированном Мариуполе выписали штраф за распространение видео прилетов БПЛА
21:33
На очередное судебное заседание Неля Штепа снова не явилась: экспертиза о ее состоянии здоровья завершена
20:53
Войска РФ атаковали Краматорск, есть много повреждений
20:46
Свет будут выключать всем: «Укрэнерго» заявило о графиках на 28 февраля
20:20
Во Львове планируют построить квартиры для мариупольцев
19:57
После отключения Starlink армия РФ почти без связи — Федоров
19:17
В Донецкой области состоят на учете 19 освобожденных из плена военнослужащих
17:52
«Шахтер» узнал соперника в 1/8 Лиги конференций
17:42
РФ отодвигала дедлайны по захвату Донецкой области до десяти раз
17:41
В Донецкой области заработал отдельный антидроновый батальон полиции особого назначения
17:17
Правозащитники призвали Зеленского ветировать закон об обязательной эвакуации
16:51
Оккупанты заявили, что «планируют запустить» электричку между Донецком, Луганском и Мариуполем
16:16
ГУР опубликовало перехват о нежелании штурма в армии РФ
16:04
ВСУ поразили российскую систему ПВО «Панцирь-С1» на «Азовстали» в оккупированном Мариуполе
15:49
С 27 февраля в ряде населенных пунктов Донетчины действует новый комендантский час
15:11
На Донетчине разрушена дамба: РФ усиливает давление на Константиновку
14:45
Славянск и громада – под массированным обстрелом РФ: более 10 домов повреждены, есть раненый
все новости
ВИДЕО
Скриншот: ARK (Общественная организация «Спасение животных Харьков») Виву из Алексеево-Дружковки усыновила семья украинцев
01 марта, 08:40
Ночной удар БПЛА по Макеевке: вспыхнула нефтебаза, зафиксированы взрывы в Донецке и Харцызске Ночной удар БПЛА по Макеевке: вспыхнула нефтебаза, зафиксированы взрывы в Донецке и Харцызске
01 марта, 08:04
Иллюстративное фото На нефтезаводе в Краснодарском крае РФ произошел пожар из-за атаки дрона
28 февраля, 10:35
Уже подготовлены планы по областям по восстановлению защиты энергообъектов. Фото: ОП Уже подготовлены планы по областям по восстановлению защиты энергообъектов — Зеленский
27 февраля, 22:40
В оккупированном Мариуполе впервые выписали штраф. Фото: скриншот Во временно оккупированном Мариуполе выписали штраф за распространение видео прилетов БПЛА
27 февраля, 21:58
Удар по российскому ЗРПК «Панцирь-С1» на «Азовстали». Фото: кадр из видео ВСУ поразили российскую систему ПВО «Панцирь-С1» на «Азовстали» в оккупированном Мариуполе
27 февраля, 16:04

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор