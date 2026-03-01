Виву из Алексеево-Дружковки усыновила семья украинцев

Скриншот: ARK (Общественная организация «Спасение животных Харьков»)

Собаку по кличке Вива из Алексеево-Дружковки Донецкой области усыновила в Бельгии семья украинцев. Об этом сообщила общественная организация «Спасение животных Харьков».



Во время обстрела Вива оказалась заблокированной на пятом этаже разрушенного дома. Почти месяц она провела там в полной изоляции — без воды, еды и какой-либо помощи. В тот период службы ДСНС уже не заезжали в город, и животное фактически было оставлено на произвол судьбы.



Чтобы спасти собаку, волонтерам Руслану и Симоне пришлось организовать двухдневную спецоперацию совместно с военным. Только благодаря их усилиям Виву удалось эвакуировать и вывезти в безопасное место.



После спасения собака проходила реабилитацию в центре ARK. Ее история глубоко тронула украинку Татьяну, которая сейчас живет в Бельгии.



«Я решила ее усыновить, потому что так подсказало сердце, — рассказывает Татьяна. — Когда я узнала ее историю, я просто не смогла остаться в стороне. Она из Украины, почти из моего родного края. Я сейчас живу в Бельгии, но душой всегда дома. Мысль о том, что она столько времени была без воды и еды, очень меня задела. Мне хотелось спасти хотя бы одну маленькую душу и подарить ей любовь, безопасность и спокойную жизнь».



Сегодня Вива живет в новой семье и окружена заботой. «Она счастлива, и мы ее очень любим. Вива стала настоящим членом нашей семьи», — говорит Татьяна.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»