Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Виву из Алексеево-Дружковки усыновила семья украинцев
01 марта 2026, 08:40

Виву из Алексеево-Дружковки усыновила семья украинцев

Скриншот: ARK (Общественная организация «Спасение животных Харьков») Скриншот: ARK (Общественная организация «Спасение животных Харьков»)

Собаку по кличке Вива из Алексеево-Дружковки Донецкой области усыновила в Бельгии семья украинцев. Об этом сообщила общественная организация «Спасение животных Харьков».

Во время обстрела Вива оказалась заблокированной на пятом этаже разрушенного дома. Почти месяц она провела там в полной изоляции — без воды, еды и какой-либо помощи. В тот период службы ДСНС уже не заезжали в город, и животное фактически было оставлено на произвол судьбы.

Чтобы спасти собаку, волонтерам Руслану и Симоне пришлось организовать двухдневную спецоперацию совместно с военным. Только благодаря их усилиям Виву удалось эвакуировать и вывезти в безопасное место.

После спасения собака проходила реабилитацию в центре ARK. Ее история глубоко тронула украинку Татьяну, которая сейчас живет в Бельгии.

«Я решила ее усыновить, потому что так подсказало сердце, — рассказывает Татьяна. — Когда я узнала ее историю, я просто не смогла остаться в стороне. Она из Украины, почти из моего родного края. Я сейчас живу в Бельгии, но душой всегда дома. Мысль о том, что она столько времени была без воды и еды, очень меня задела. Мне хотелось спасти хотя бы одну маленькую душу и подарить ей любовь, безопасность и спокойную жизнь».

Сегодня Вива живет в новой семье и окружена заботой. «Она счастлива, и мы ее очень любим. Вива стала настоящим членом нашей семьи», — говорит Татьяна.

Ранее «Новости Донбасса» писали о двухдневной операции по спасению шарпея Вива из разрушенного дома.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Донецкая область Алексеево-Дружковка
Прочее
Спасение животных
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:04
Ночной удар БПЛА по Макеевке: вспыхнула нефтебаза, зафиксированы взрывы в Донецке и Харцызске
21:58
Во временно оккупированном Мариуполе выписали штраф за распространение видео прилетов БПЛА
16:51
Оккупанты заявили, что «планируют запустить» электричку между Донецком, Луганском и Мариуполем
12:59
МАГАТЭ согласовало перемирие для ремонта ЗАЭС
11:17
ФСБ задержала луганчанина за «передачу данных о российской армии украинским спецслужбам»
11:14
В Донецке судят мужчину за бросок СВУ в толпу
02:20
Взрывы в Луганске: горит нефтебаза
17:34
Силы обороны уничтожили РЛС в оккупированном Крыму
17:14
ВСУ ударили по военным объектам на оккупированных территориях Донетчины и Запорожской области
16:57
Донбасс SOS запускает музыкальный проект памяти
16:26
На ВОТ Херсонской области фермерам аннулируют декларации
16:05
В Мариуполе оккупанты вовлекают школьников в милитаристские ритуалы
09:17
Партизаны сорвали работу РЭБ в Крыму и открыли путь дронам
21:53
ВСУ нанесли удары по позициям оккупантов в Донецкой области
19:11
ISW: Кремль готовит поэтапный призыв резервистов без «большой мобилизации»
13:13
ССО поразили С-400 и уничтожили «Панцирь-С1» в Крыму
09:52
На оккупированной Луганщине детей с семи лет будут учить стрелять и управлять дронами – ОВА
19:55
На захваченной Луганщине проблемы с интернетом: оккупанты заявили о хакерской атаке на «провайдеров»
18:11
Пасечник заявил об ударах по энергетике оккупированной Луганщины: ряд населенных пунктов без света
16:59
Жителя Мариуполя приговорили к колонии за комментарии в Telegram
все новости
08:40
Виву из Алексеево-Дружковки усыновила семья украинцев
08:04
Ночной удар БПЛА по Макеевке: вспыхнула нефтебаза, зафиксированы взрывы в Донецке и Харцызске
17:50
«Мы победили!»: стали известны подробности массового сокращения медиков в Донецкой области
16:59
В Украине переименовали районы в Донецке, Луганске, Горловке и Макеевке
16:30
Годом основания Дружковки теперь считается 1768-ой
15:21
Россия может выйти из мирных переговоров по Украине — СМИ
13:46
Три беспилотника армии РФ сегодня атаковали Краматорск: сообщают о раненом
12:59
Войска РФ утром нанесли удар по Славянску: повреждено около 40 домов
12:45
Окраины Краматорска были обстреляны артиллерией РФ — что это значит
11:29
За сутки россияне 16 раз обстреляли Донетчину: есть пострадавшие
10:35
На нефтезаводе в Краснодарском крае РФ произошел пожар из-за атаки дрона
09:50
Израиль и США наносят удары по ядерным объектам в Иране
22:40
Уже подготовлены планы по областям по восстановлению защиты энергообъектов — Зеленский
21:58
Во временно оккупированном Мариуполе выписали штраф за распространение видео прилетов БПЛА
21:33
На очередное судебное заседание Неля Штепа снова не явилась: экспертиза о ее состоянии здоровья завершена
20:53
Войска РФ атаковали Краматорск, есть много повреждений
20:46
Свет будут выключать всем: «Укрэнерго» заявило о графиках на 28 февраля
20:20
Во Львове планируют построить квартиры для мариупольцев
19:57
После отключения Starlink армия РФ почти без связи — Федоров
19:17
В Донецкой области состоят на учете 19 освобожденных из плена военнослужащих
все новости
ВИДЕО
Скриншот: ARK (Общественная организация «Спасение животных Харьков») Виву из Алексеево-Дружковки усыновила семья украинцев
01 марта, 08:40
Ночной удар БПЛА по Макеевке: вспыхнула нефтебаза, зафиксированы взрывы в Донецке и Харцызске Ночной удар БПЛА по Макеевке: вспыхнула нефтебаза, зафиксированы взрывы в Донецке и Харцызске
01 марта, 08:04
Иллюстративное фото На нефтезаводе в Краснодарском крае РФ произошел пожар из-за атаки дрона
28 февраля, 10:35
Уже подготовлены планы по областям по восстановлению защиты энергообъектов. Фото: ОП Уже подготовлены планы по областям по восстановлению защиты энергообъектов — Зеленский
27 февраля, 22:40
В оккупированном Мариуполе впервые выписали штраф. Фото: скриншот Во временно оккупированном Мариуполе выписали штраф за распространение видео прилетов БПЛА
27 февраля, 21:58
Удар по российскому ЗРПК «Панцирь-С1» на «Азовстали». Фото: кадр из видео ВСУ поразили российскую систему ПВО «Панцирь-С1» на «Азовстали» в оккупированном Мариуполе
27 февраля, 16:04
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор