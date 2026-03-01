ВСУ не дают закрепиться противнику в Горьком

Скриншот: t.me/petrenko_iHS

На Гуляйпольском направлении в Запорожской области российская сторона распространила видеозаписи с демонстрацией флагов в селе Горькое Пологовского района и заявила о взятии населенного пункта под контроль.



Одновременно сообщается об усилении давления в районе Зализничного и попытках российских подразделений обойти позиции ВСУ с южного направления. Об этом информирует военный блогер Олег Петренко.



В то же время украинские военные подчеркивают, что противнику не удалось закрепиться в Горьком. По их данным, бои продолжаются в непосредственной близости от села, а ситуация остается напряженной и переменчивой.



Четко обозначенной линии боевого соприкосновения на этом участке сейчас нет: обстановка меняется в зависимости от активности сторон, что свидетельствует о продолжающихся маневрах и локальных столкновениях.

Напомним, после отключения Starlink армия РФ осталась почти без связи.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»