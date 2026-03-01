На трассе «Васильевка—Бердянск» поражен автомобиль из Ростова

На временно оккупированной территории Запорожской области была атакована машина, следовавшая по трассе «Васильевка—Бердянск». По имеющейся информации, в автомобиле находились волонтеры из Ростова-на-Дону.



В результате удара одна женщина погибла на месте. Еще одна получила тяжелые ожоги и множественные осколочные ранения по всему телу. Пострадавшую доставили в Токмакскую центральную районную больницу, которая находится под контролем оккупационных структур.



Кроме того, сообщается, что число пострадавших в ходе ночной атаки на территории, подконтрольной группировке «ДНР», возросло до шести человек. Также появилась информация о повреждении частного жилого дома и автомобиля в Макеевке.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в результате удара БПЛА по Макеевке вспыхнула нефтебаза, зафиксированы также взрывы в Донецке и Харцызске.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»