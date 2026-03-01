Мобилизованный оккупантами украинец оказался в плену у земляка

Кадр из видео

На временно оккупированной территории Запорожской области продолжается мобилизация местных жителей в ряды российских войск. Как сообщает «Запоріжжя | Оперативно», одним из таких случаев стала история 18-летнего жителя села Великая Знаменка Васильевского района.



Юношу мобилизовали представители оккупационных структур и направили служить в подразделения РФ. Впоследствии он оказался на фронте, где был взят в плен украинским военным — своим земляком с позывным «Вольт», который проходит службу в 158-й отдельной бригаде ВСУ.

По словам самого парня, изначально он не планировал проходить срочную службу. Чтобы избежать призыва, он подписал контракт, рассчитывая служить на корабле. Первые две недели он действительно находился в порту Севастополя.

Однако позже его перевели в 810-ю бригаду морской пехоты РФ, после чего отправили в зону боевых действий. Таким образом, 18-летний житель Запорожской области оказался по другую сторону фронта — фактически участвуя в боевых действиях на территории своей страны.

Ранее «Новости Донбасса» опубликовали список из 20 фильмов и книг о вторжении России в Украину, которые помогут понять катастрофу, случившуюся после 24 февраля.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»