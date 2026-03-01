За истекшие сутки полиция зафиксировала более полутора тысяч ударов по Донецкой области

Фото: Национальная полиция Украина

За минувшие сутки, 28 февраля, российские войска нанесли по Донецкой области 1513 ударов по линии фронта и жилым районам. Полиция Донетчины документирует последствия обстрелов, в результате которых погибли три человека и еще пятеро получили ранения.



Под огнем оказались десять населенных пунктов: Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Николаевка, Славянск, поселки Донецкое, Райгородок, Сухановка и село Львовка.



В общей сложности повреждено 79 гражданских объектов, среди них — 60 жилых домов. В Константиновке российская артиллерия нанесла удар по городу — погиб мужчина. В поселке Донецкое жертвами обстрелов стали двое мирных жителей.



Краматорск подвергся атаке четырех беспилотников. Ранения получили два человека, повреждены автозаправочная станция и объект инфраструктуры. По Дружковке российские войска сбросили шесть авиабомб «КАБ-250», а также применили FPV-дрон.



Пострадал один гражданский, разрушены пять частных домов, хозяйственная постройка и пять единиц гражданского транспорта. В Доброполье человек получил ранения в результате попадания авиабомбы «КАБ-250». В селе Львовка беспилотник «Ланцет» поразил грузовой автомобиль службы экспресс-доставки — один человек ранен.



Славянск подвергся удару тремя авиабомбами «КАБ-250» — повреждены 37 частных домов и два автомобиля. Сухановку обстреляли из РСЗО «Смерч»: разрушены 17 частных домов, магазин и три гражданских автомобиля.



В Николаевке поврежден объект инфраструктуры, в Райгородке — частный дом. Правоохранители продолжают фиксировать последствия обстрелов и документировать военные преступления РФ против гражданского населения.

Напомним, вчера Краматорск Донецкой области подвергся обстрелу со стороны российской оккупационной армии.



