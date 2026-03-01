Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Безопасного пути в Константиновку не осталось
01 марта 2026, 12:48

Константиновка превращается в город-призрак под систематическими ударами российской армии. Фотографии разрушенного города опубликовал 49-й отдельный штурмовой батальон «Карпатская Сечь».

Безопасных путей сюда больше не существует. Транспорт стал приоритетной целью для вражеских дронов, поэтому единственный способ добраться до позиций — идти пешком, осторожно обходя свежие воронки и обгоревшую технику.

Среди развалин и постоянной угрозы бомбежек продолжают оставаться мирные жители. Жизнь здесь продолжается вопреки логике и инстинкту самосохранения.
Несмотря на все трудности, 49-й ОШБ «Карпатская Сечь» остается в секторе. Украинские защитники держат строй и продолжают выполнять боевые задачи, несмотря на разрушения и опасность.

Фото: 49-й ОШБ «Карпатская Сечь»

Фото: 49-й ОШБ «Карпатская Сечь»

Фото: 49-й ОШБ «Карпатская Сечь»

Фото: 49-й ОШБ «Карпатская Сечь»

Фото: 49-й ОШБ «Карпатская Сечь»

Фото: 49-й ОШБ «Карпатская Сечь»

Фото: 49-й ОШБ «Карпатская Сечь»Фото: 49-й ОШБ «Карпатская Сечь»

Напомним, в Константиновке от вчерашнего удара российской артиллерии погиб мужчина.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

