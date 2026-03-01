Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ВСУ нанесли серию ударов по военным объектам армии РФ в Донецкой и Запорожской областях
01 марта 2026, 14:14

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по ключевым военным объектам РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей, а также по целям в Белгородской области РФ.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, были поражены критически важные элементы военной инфраструктуры противника — системы ПВО, склады обеспечения и пункты управления беспилотниками.

В ночь на 1 марта были поражены радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300 на ВОТ Донецкой области. В районе населенного пункта Мангуш удар пришелся по РЛС комплекса С-300, а возле Новокрасновки — по радиолокационной станции С-300В4.

Кроме того, украинские военные атаковали склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Ялта, а также район сосредоточения живой силы возле Молодого Шахтера.

На временно оккупированной части Запорожской области под удары попали склад горюче-смазочных материалов в районе Пришиба, ремонтное подразделение российских войск в Багатовке, а также места концентрации личного состава в районах Дунаевки и Полтавки.

Днем ранее, 28 февраля, Силы обороны Украины поразили пункты управления беспилотными летательными аппаратами противника в районе Прилесья Белгородской области РФ и неподалеку от Родинского в Донецкой области.

Также зафиксировано поражение района сосредоточения живой силы противника в Степногорске и на ВОТ Запорожской области, в районе Успеновки, — пункта управления БпЛА.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что ВОТ Донецкой области подверглась атаке БПЛА. Удары пришлись по объектам, связанным с топливной и логистической инфраструктурой.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

