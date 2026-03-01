Российские войска начали защищаться «ежами»

Скриншот с пропагандистских ресурсов

Группировка российских войск «Запад», действующая на Лиманском и Купянском направлениях, начала оснащать танки Т-80БВ защитными навесами «Еж». Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, работы выполняют военнослужащие ремонтной роты 13-го танкового полка 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии РФ.

По данным, конструкция «Еж» предназначена для противодействия FPV-дронам и кумулятивным боеприпасам. Навес представляет собой металлический каркас, к которому крепятся около 1300 «веников» — пучков из расплетенных металлических тросов.



Согласно заявлению российской стороны, при попадании FPV-дрона в такую конструкцию он должен «запутаться» в металлических тросах, что якобы снижает вероятность поражения основной брони танка.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли серию ударов по ключевым военным объектам РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей, а также по целям в Белгородской области РФ.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»