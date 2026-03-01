В Горловке коллаборанты доносят на своих соседей и отбирают жилье

Фото: АТЕШ

В оккупированной Горловке Донецкой области фиксируются случаи системного грабежа, в котором, по данным агентов движения «АТЕШ», участвуют местные коллаборанты, работающие в структурах оккупационной администрации.

Как утверждают источники среди жителей города, схема действует по отработанному сценарию. Представители оккупационных органов или их приближенные выбирают обеспеченных соседей и передают их данные силовым структурам РФ.

Поводом для задержания становятся обвинения в «проукраинской позиции», «содействии ВСУ» или формулировка о «неблагонадежности». Конкретные доказательства при этом, как сообщается, зачастую отсутствуют.

После того как людей увозят, их квартиры и имущество фактически переходят под контроль инициаторов доноса. Жилье занимают новые «владельцы», а личные вещи и ценности присваиваются.



Таким образом, задержания используются как инструмент перераспределения недвижимости. По имеющейся информации, к подобной схеме может быть причастна Кудрякова Адия Абдрашитовна, занимающая должность одного из заместителей оккупационной администрации.

Представители движения «АТЕШ» заявляют, что собирают свидетельские показания по каждому эпизоду. Документируются фамилии тех, кто писал доносы, данные пострадавших, перечень присвоенного имущества и информация о представителях оккупационных структур, содействовавших реализации схемы. Собранные материалы, как утверждается, предназначены для дальнейшей правовой оценки.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»