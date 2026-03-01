Фигурантка списка похитителей детей назначена «детским омбудсменом»

Юлия Сажаева. Фото с пропагандистских ресурсов

Назначенный Россией «глава» оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об утверждении кандидатуры Юлии Сажаевой на должность «уполномоченного по правам ребенка».



Юлия Сажаева 1979 года рождения, уроженка Запорожья. Она включена в список лиц, причастных к депортации украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.



Ранее, в статусе советника «председателя военно-гражданской администрации по правам ребенка в Запорожской области», Сажаева публично поддерживала и реализовывала политику Кремля по вывозу украинских детей в Россию.



Речь шла, в частности, о так называемой «интеграции» детей с ВОТ Украины в российское культурно-образовательное пространство и систему гражданско-патриотического воспитания РФ. Кроме того, Сажаева была награждена оккупационными властями медалью «За заслуги перед Запорожской областью».

По оценкам украинской стороны, подобные инициативы используются для пропагандистской легализации временной оккупации украинских территорий.

Напомним, российские оккупационные власти продолжают усиливать милитаризацию украинских детей на временно захваченных территориях Украины.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»