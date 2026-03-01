Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Фигурантка списка похитителей детей назначена «детским омбудсменом»
01 марта 2026, 17:04

Фигурантка списка похитителей детей назначена «детским омбудсменом»

Юлия Сажаева. Фото с пропагандистских ресурсов Юлия Сажаева. Фото с пропагандистских ресурсов

Назначенный Россией «глава» оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об утверждении кандидатуры Юлии Сажаевой на должность «уполномоченного по правам ребенка».

Юлия Сажаева 1979 года рождения, уроженка Запорожья. Она включена в список лиц, причастных к депортации украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Ранее, в статусе советника «председателя военно-гражданской администрации по правам ребенка в Запорожской области», Сажаева публично поддерживала и реализовывала политику Кремля по вывозу украинских детей в Россию.

Речь шла, в частности, о так называемой «интеграции» детей с ВОТ Украины в российское культурно-образовательное пространство и систему гражданско-патриотического воспитания РФ. Кроме того, Сажаева была награждена оккупационными властями медалью «За заслуги перед Запорожской областью».

По оценкам украинской стороны, подобные инициативы используются для пропагандистской легализации временной оккупации украинских территорий.

Напомним, российские оккупационные власти продолжают усиливать милитаризацию украинских детей на временно захваченных территориях Украины.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Прочее
Оккупированная территория депортация детей в РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:49
Психушка и конфискации: на оккупированных территориях вступили в силу новые законы РФ
17:04
Фигурантка списка похитителей детей назначена «детским омбудсменом»
15:57
В Горловке коллаборанты доносят на своих соседей и отбирают жилье
14:14
ВСУ нанесли серию ударов по военным объектам армии РФ в Донецкой и Запорожской областях
10:45
Мобилизованный оккупантами украинец оказался в плену у земляка
10:12
На трассе «Васильевка—Бердянск» поражен автомобиль из Ростова
08:04
Ночной удар БПЛА по Макеевке: вспыхнула нефтебаза, зафиксированы взрывы в Донецке и Харцызске
21:58
Во временно оккупированном Мариуполе выписали штраф за распространение видео прилетов БПЛА
16:51
Оккупанты заявили, что «планируют запустить» электричку между Донецком, Луганском и Мариуполем
12:59
МАГАТЭ согласовало перемирие для ремонта ЗАЭС
11:17
ФСБ задержала луганчанина за «передачу данных о российской армии украинским спецслужбам»
11:14
В Донецке судят мужчину за бросок СВУ в толпу
02:20
Взрывы в Луганске: горит нефтебаза
17:34
Силы обороны уничтожили РЛС в оккупированном Крыму
17:14
ВСУ ударили по военным объектам на оккупированных территориях Донетчины и Запорожской области
16:57
Донбасс SOS запускает музыкальный проект памяти
16:26
На ВОТ Херсонской области фермерам аннулируют декларации
16:05
В Мариуполе оккупанты вовлекают школьников в милитаристские ритуалы
09:17
Партизаны сорвали работу РЭБ в Крыму и открыли путь дронам
21:53
ВСУ нанесли удары по позициям оккупантов в Донецкой области
все новости
17:49
Психушка и конфискации: на оккупированных территориях вступили в силу новые законы РФ
17:04
Фигурантка списка похитителей детей назначена «детским омбудсменом»
15:57
В Горловке коллаборанты доносят на своих соседей и отбирают жилье
14:59
Российские войска начали защищаться «ежами»
14:14
ВСУ нанесли серию ударов по военным объектам армии РФ в Донецкой и Запорожской областях
12:48
Безопасного пути в Константиновку не осталось
11:46
За истекшие сутки полиция зафиксировала более полутора тысяч ударов по Донецкой области
10:45
Мобилизованный оккупантами украинец оказался в плену у земляка
10:12
На трассе «Васильевка—Бердянск» поражен автомобиль из Ростова
09:28
ВСУ не дают закрепиться противнику в Горьком
08:40
Виву из Алексеево-Дружковки усыновила семья украинцев
08:04
Ночной удар БПЛА по Макеевке: вспыхнула нефтебаза, зафиксированы взрывы в Донецке и Харцызске
17:50
«Мы победили!»: стали известны подробности массового сокращения медиков в Донецкой области
16:59
В Украине переименовали районы в Донецке, Луганске, Горловке и Макеевке
16:30
Годом основания Дружковки теперь считается 1768-ой
15:21
Россия может выйти из мирных переговоров по Украине — СМИ
13:46
Три беспилотника армии РФ сегодня атаковали Краматорск: сообщают о раненом
12:59
Войска РФ утром нанесли удар по Славянску: повреждено около 40 домов
12:45
Окраины Краматорска были обстреляны артиллерией РФ — что это значит
11:29
За сутки россияне 16 раз обстреляли Донетчину: есть пострадавшие
все новости
ВИДЕО
Кадр из видео ВСУ нанесли серию ударов по военным объектам армии РФ в Донецкой и Запорожской областях
01 марта, 14:14
Кадр из видео Мобилизованный оккупантами украинец оказался в плену у земляка
01 марта, 10:45
Скриншот: t.me/petrenko_iHS ВСУ не дают закрепиться противнику в Горьком
01 марта, 09:28
Скриншот: ARK (Общественная организация «Спасение животных Харьков») Виву из Алексеево-Дружковки усыновила семья украинцев
01 марта, 08:40
Ночной удар БПЛА по Макеевке: вспыхнула нефтебаза, зафиксированы взрывы в Донецке и Харцызске Ночной удар БПЛА по Макеевке: вспыхнула нефтебаза, зафиксированы взрывы в Донецке и Харцызске
01 марта, 08:04
Иллюстративное фото На нефтезаводе в Краснодарском крае РФ произошел пожар из-за атаки дрона
28 февраля, 10:35
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор