Психушка и конфискации: на оккупированных территориях вступили в силу новые законы РФ
01 марта 2026, 17:49

С 1 марта в России вступил в силу ряд новых законов, которые напрямую затрагивают временно оккупированные территории Украины. Часть изменений касается контроля над связью, имуществом граждан и повседневной жизни людей.

Работодатели получили право направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование в случае «замеченных отклонений». Операторов связи обязали по первому требованию ФСБ блокировать абонентам связь. При этом компании освобождаются от ответственности за перебои и некачественные услуги во время глушения сигнала. Требовать перерасчет за отсутствие связи больше нельзя.

Власти смогут изымать дачные участки, если собственник не борется с сорняками, ему грозит штраф до 700 тысяч рублей или конфискация участка.
Криптовалюта официально признана имуществом. Теперь ее можно конфисковывать в рамках уголовных дел.

Вступил в силу запрет на фильмы, которые, по версии властей, «дискредитируют традиционные ценности». Кинотеатры обязаны убрать такие картины как из офлайн-, так и из онлайн-проката. Газовые службы получили право отключать потребителей от газоснабжения при «нарушениях» правил эксплуатации.

Кроме того, в РФ начал действовать новый ГОСТ на бананы — минимальная длина плодов должна составлять 14 сантиметров. Бананы начнут выращивать в РФ. Под запрет попали англицизмы на вывесках и табличках.

Таксопарки обязали переходить на автомобили Lada. В соцсетях пользователи иронизируют: «Не иначе как пополнение бюджета из воздуха».

Ранее «Новости Донбасса» писали, как новые банковские правила РФ ударили по жителям оккупированных территорий.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Прочее
Оккупированные территории законы РФ
@novosti.dn.ua

