На ВОТ Херсонской области при ударе погибли 5 полицейских

На временно оккупированной территории (ВОТ) Херсонской области погибли пять сотрудников полиции, еще шестеро получили ранения в результате удара, сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел РФ.



«Обстоятельства происшествия уточняются. Пострадавшим оказана медицинская помощь, подробности о состоянии их здоровья пока не раскрываются», — говорится в сообщении.



По данным российских пабликов, удар был нанесен по отделу МВД в Голой Пристани еще 28 февраля. Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки потери российских войск составили 960 человек.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»