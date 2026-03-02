В Германии на производстве дронов работают 80% украинцев

Иллюстративное фото

После начала полномасштабного вторжения России западные государства активно вооружали Украину, поставляя современные системы и технику. Теперь процесс фактически разворачивается в обратную сторону: украинские военные разработки внедряются в европейскую оборонную промышленность.

Как сообщает The Wall Street Journal, вблизи Мюнхена запущен завод по производству беспилотников Linza, созданных на базе украинских технологий. Дроны оснащены модулями защиты от радиоэлектронной борьбы и системами искусственного интеллекта для автономной навигации.



Они предназначены для разведки, доставки снабжения и установки наземных мин. Часть произведенной техники направят на фронт, а в перспективе продукция выйдет на оборонные рынки европейских стран. Европейские государства активно интегрируют украинские инновации в программы модернизации армий НАТО.

В рамках модели Build With Ukraine сочетаются государственные субсидии принимающих стран и украинские технологические решения. Такой формат позволяет одновременно поддерживать украинский оборонный сектор, перезапускать европейские предприятия и ускорять создание новых образцов вооружения.



Мюнхенский завод, открытый в феврале при участии президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Германии Бориса Писториуса, стал одним из десяти аналогичных проектов в Европе. Примечательно, что около 80% сотрудников предприятия — украинцы, включая беженцев.

Параллельно стартовало сотрудничество украинской компании Airlogix и немецкой Auterion: уже в апреле планируются поставки дронов с ИИ в Киев и столицы стран НАТО. Несмотря на разрушения инфраструктуры и перебои с электроснабжением, украинская оборонная промышленность за четыре года разработала новые типы беспилотников, морских систем и ракет.

Перенос части производства в Европу дает возможность нарастить объемы выпуска и снизить военные риски, хотя при этом сохраняются угрозы промышленного шпионажа и утечки технологий.

Напомним, около года назад Германия выделила Украине 5 млрд евро на развитие оборонных мощностей.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»