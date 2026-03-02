Полиция эвакуировала из Николаевки пять детей

Из Николаевки вывезли детей. Фото: полиция

В Донецкой области продолжается эвакуация местного населения. Из Николаевки полиция эвакуировала пять детей от 5 до 17 лет вместе с их родителями. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Три семьи находятся сейчас в Житомирской области.



«У нас очень громко. Мы уже даже забыли, когда последний раз гуляли на улице, а так хочется поиграть с другими детьми», — рассказывала во время эвакуации 12-летняя Варя.





Как отмечается, российские оккупанты атакуют Николаевку авиационными бомбами и дронами. Полиция использовала во время эвакуации средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — это комплексы оборудования для подавления связинавигации и разведки противникаа также защиты собственных систем.



Ранее мы писали, что из Дружковки подразделение «Белый ангел» совместно с капелланами эвакуировало пожилую супружескую пару и их собаку.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях