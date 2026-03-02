Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россияне атаковали Криворожский район: четверо пострадавших
02 марта 2026, 14:43

Россияне атаковали Криворожский район: четверо пострадавших

В Криворожском районе зафиксирован удар российских войск по транспортной инфраструктуре, в результате чего возник пожар. Предварительно пострадали четверо людей, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

На месте работают все экстренные службы: они оказывают помощь пострадавшим и устраняют последствия атаки. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее российские войска 2 марта нанесли удар по Краматорску Донецкой области. Под удар попала овощная база. 

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

