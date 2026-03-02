Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Встреча 5—6 марта с США и РФ возможна, но локация уточняется — Зеленский
02 марта 2026, 14:57

Встреча 5—6 марта с США и РФ возможна, но локация уточняется — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина пока не может подтвердить проведение встречи с представителями США и России в Абу-Даби из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом глава государства заявил во время онлайн-общения с журналистами, передает «Европейская правда».

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в подготовке переговоров, Зеленский уточнил, что новой информации относительно встречи на данный момент нет. По его словам, переговоры предварительно планировались на период с 5 по 8 марта, ориентировочно — на 5—6 марта.

Предполагалось, что площадкой для диалога станет Абу-Даби. Однако, как подчеркнул президент, текущая военная ситуация в регионе не позволяет окончательно подтвердить именно эту локацию. При этом он отметил, что сама встреча не отменяется.

«Встреча должна быть, она для нас важна, мы ее поддерживаем. И встреча важна, и результаты важны, и обмен очень важен», — подчеркнул Зеленский, акцентировав значение как самого диалога, так и его практических итогов.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что ждет беженцев, если механизм временной защиты для укранцев в ЕС не продлят в 2027 году.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Абу-Даби
Прочее
Мирные переговоры
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:07
ВСУ поразили две российские РЛС на Луганщине и сосредоточение живой силы армии РФ в Донецкой области
13:43
На ВОТ Херсонской области при ударе погибли 5 полицейских
11:49
Участник захвата Мариуполя получил «руководящую должность» в оккупационной администрации
10:50
На ВОТ отказывают в инсулине без паспорта РФ — АТЕШ
10:20
Водовод «Дон—Донбасс»: на «спасении от обезвоживания» украли полмиллиарда
17:49
Отключения газа и конфискации: на оккупированных территориях вступили в силу новые законы РФ
17:04
Фигурантка списка похитителей детей назначена «детским омбудсменом»
15:57
В Горловке коллаборанты доносят на своих соседей и отбирают жилье
14:14
ВСУ нанесли серию ударов по военным объектам армии РФ в Донецкой и Запорожской областях
10:45
Мобилизованный оккупантами украинец оказался в плену у земляка
10:12
На трассе «Васильевка—Бердянск» поражен автомобиль из Ростова
08:04
Ночной удар БПЛА по Макеевке: вспыхнула нефтебаза, зафиксированы взрывы в Донецке и Харцызске
21:58
Во временно оккупированном Мариуполе выписали штраф за распространение видео прилетов БПЛА
16:51
Оккупанты заявили, что «планируют запустить» электричку между Донецком, Луганском и Мариуполем
12:59
МАГАТЭ согласовало перемирие для ремонта ЗАЭС
11:17
ФСБ задержала луганчанина за «передачу данных о российской армии украинским спецслужбам»
11:14
В Донецке судят мужчину за бросок СВУ в толпу
02:20
Взрывы в Луганске: горит нефтебаза
17:34
Силы обороны уничтожили РЛС в оккупированном Крыму
17:14
ВСУ ударили по военным объектам на оккупированных территориях Донетчины и Запорожской области
все новости
16:21
Российская армия ударила по энергетике Донецкой области: часть абонентов осталась без света
16:10
Снаряды падают рядом: из Пологовского района эвакуируют мирных жителей
16:01
Силы обороны ударили по нефтяному терминалу и военно-морской базе в Новороссийске РФ
15:55
Дрон РФ ударил по поезду в Днепропетровской области: есть жертва
15:26
ВСУ нанесли удар по центру дальней космической связи и РЛС оккупантов в Крыму
15:07
ВСУ поразили две российские РЛС на Луганщине и сосредоточение живой силы армии РФ в Донецкой области
14:57
Встреча 5—6 марта с США и РФ возможна, но локация уточняется — Зеленский
14:43
Россияне атаковали Криворожский район: четверо пострадавших
14:35
Полиция эвакуировала из Николаевки пять детей
14:05
В Германии на производстве дронов работают 80% украинцев
13:43
На ВОТ Херсонской области при ударе погибли 5 полицейских
12:57
РФ ударила по овощной базе в Краматорске: в полиции показали последствия
12:32
В «Новых Троянах» задержали мужчину, переодетого в бабушку
12:21
На вокзале Киева проведут бесплатную диагностику слуха
12:07
Утром россияне убили пять человек и ранили 13 в Донецкой области
11:55
Силы обороны уничтожили РЛС «Каста» в Запорожской области
11:49
Участник захвата Мариуполя получил «руководящую должность» в оккупационной администрации
11:20
За сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Донецкой области более 10 раз
10:51
До Краматорска поезда не ходят — «Укрзализныця»
10:50
На ВОТ отказывают в инсулине без паспорта РФ — АТЕШ
все новости
ВИДЕО
Скриншот Снаряды падают рядом: из Пологовского района эвакуируют мирных жителей
02 марта, 16:10
ЗСУ ударили по нефтяному терминалу. Фото: скриншот Силы обороны ударили по нефтяному терминалу и военно-морской базе в Новороссийске РФ
02 марта, 16:01
В «Новых Троянах» задержали мужчину, переодетого в бабушку В «Новых Троянах» задержали мужчину, переодетого в бабушку
02 марта, 12:32
Поражение РЛС «Каста» 35Н6 в Запорожской области. Силы обороны уничтожили РЛС «Каста» в Запорожской области
02 марта, 11:55
Пожар на НПЗ в Коми: загорелась установка в Ухте Пожар на НПЗ в Коми: загорелась установка в Ухте
02 марта, 09:47
В Новороссийске введен режим ЧС после ночной атаки В Новороссийске введен режим ЧС после ночной атаки
02 марта, 09:34
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор