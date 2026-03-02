Встреча 5—6 марта с США и РФ возможна, но локация уточняется — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина пока не может подтвердить проведение встречи с представителями США и России в Абу-Даби из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом глава государства заявил во время онлайн-общения с журналистами, передает «Европейская правда».

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в подготовке переговоров, Зеленский уточнил, что новой информации относительно встречи на данный момент нет. По его словам, переговоры предварительно планировались на период с 5 по 8 марта, ориентировочно — на 5—6 марта.



Предполагалось, что площадкой для диалога станет Абу-Даби. Однако, как подчеркнул президент, текущая военная ситуация в регионе не позволяет окончательно подтвердить именно эту локацию. При этом он отметил, что сама встреча не отменяется.

«Встреча должна быть, она для нас важна, мы ее поддерживаем. И встреча важна, и результаты важны, и обмен очень важен», — подчеркнул Зеленский, акцентировав значение как самого диалога, так и его практических итогов.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»