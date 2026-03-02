ВСУ поразили две российские РЛС на Луганщине и сосредоточение живой силы армии РФ в Донецкой области

ВСУ поразили две РЛС оккупантов на Луганщине

Украинские военнослужащие за прошедшие сутки, 1 марта, нанесли удары по военным объектам российских военных на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



В частности, Силы обороны поразили радиолокационную станцию «Каста 2Е2» в селе Любимое и радиолокационную станцию «Ястреб А-В» в селе Тополи Луганской области.



Кроме того, Вооруженные силы Украины ударили по сосредоточениям живой силы российских оккупантов подразделения радиоэлектронной разведки «Рубикон» в районах Керменчика в Донецкой области и населенного пункта Конские Раздоры в Запорожской области.



Ранее мы писали, что ночью 27 февраля подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу «Луганская» в оккупированном Луганске.

