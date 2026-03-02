ВСУ нанесли удар по центру дальней космической связи и РЛС оккупантов в Крыму

В ночь на 2 марта украинские военнослужащие атаковали военные цели во временно аннексированном Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Сил обороны Украины поразили центр дальней космической связи в районе села Витино и радиолокационную станцию ​​(РЛС) Подлет-К1 неподалеку Виноградного во временно оккупированном украинском Крыму», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что ночью 27 февраля подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу «Луганская» в оккупированном Луганске.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях