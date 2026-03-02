Силы обороны ударили по нефтяному терминалу и военно-морской базе в Новороссийске РФ

ЗСУ ударили по нефтяному терминалу. Фото: скриншот

В ночь на 2 марта Силы обороны поразили нефтяной терминал и военно-морскую базу «Шесхарис» в российском городе Новороссийск в Краснодарском крае. В результате ударов вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



По предварительной информации, подтверждено поражение нефтеналивных стендеров терминала и радиолокационной станции из комплекса С-400.



Кроме того, подтверждено уничтожение четырех резервуаров РВС-5000, повреждение трех резервуаров РВС-2000, трубопроводов и подземного резервуара в результате поражения 28 февраля нефтеперерабатывающего завода «Албашнефть» в Краснодарском крае РФ.



Ранее мы писали, что ночью 27 февраля подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу «Луганская» в оккупированном Луганске..

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

