Дрон РФ ударил по поезду в Днепропетровской области: есть жертва

В Криворожском районе Днепропетровской области беспилотник атаковал пригородный поезд «Укрзализныци», находившийся в движении. Удар пришёлся по одному из вагонов. Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.



По его словам, в результате атаки погиб один человек. Предварительно известно о семи раненых пассажирах.



Локомотивная бригада немедленно остановила состав после удара. Пассажиров эвакуировали и оказали им первую медицинскую помощь. На место прибыли спасатели ГСЧС, железнодорожники и медики с ближайших станций и депо.

Пострадавшие госпитализированы для дальнейшего лечения. Перевозчик организует доставку всех пассажиров к пунктам назначения.

Ранее глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил, что в Криворожском районе зафиксирован удар российских войск по транспортной инфраструктуре, в результате чего возник пожар.

