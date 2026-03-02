ВСУ отбросили российскую армию вблизи пяти населенных пунктов на Днепропетровщине и Запорожье – DeepState

Ситуация на Александровском направлении. Фото: карта DeepState

Силы обороны Украины отбросили российские войска вблизи сел Злагода, Новониколаевка, Степовое и Терновое Днепропетровской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также ВСУ отбросили оккупантов возле села Новогригоровка.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Александровском направлении за минувшие сутки армия РФ атаковала семь раз, в частности вблизи Тернового, Злагоды и Степового.

Напомним, что украинские войска проводят наступательную операцию на Александровском направлении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко