«Прилет был мощным»: российские войска ударили по центральному отделению «Укрпочты» в Дружковке

Последствия удара по центральному отделению «Укрпочты» в Дружковке. Фото: кадр из видео

2 марта российская армия атаковала центральное отделение «Укрпочты» в городе Дружковка Донецкой области. Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.



По его словам, этим отделением, которое работает по расписанию комендантского часа с 11:00 до 15:00, пользуются многие жители города.



«На этот раз «прилет» был мощным, но, несмотря на это, завтра в течение дня, если позволит военная ситуация, мы проведем работы по его восстановлению», – сказал Смилянский.

Напомним, что 2 марта российские войска ударили по центру Дружковки, в результате чего четыре человека погибли, еще 13 – получили ранения.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко