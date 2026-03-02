Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
«Прилет был мощным»: российские войска ударили по центральному отделению «Укрпочты» в Дружковке
02 марта 2026, 21:41

«Прилет был мощным»: российские войска ударили по центральному отделению «Укрпочты» в Дружковке

Последствия удара по центральному отделению «Укрпочты» в Дружковке. Фото: кадр из видео Последствия удара по центральному отделению «Укрпочты» в Дружковке. Фото: кадр из видео

2 марта российская армия атаковала центральное отделение «Укрпочты» в городе Дружковка Донецкой области. Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

По его словам, этим отделением, которое работает по расписанию комендантского часа с 11:00 до 15:00, пользуются многие жители города.

«На этот раз «прилет» был мощным, но, несмотря на это, завтра в течение дня, если позволит военная ситуация, мы проведем работы по его восстановлению», – сказал Смилянский.

Напомним, что 2 марта российские войска ударили по центру Дружковки, в результате чего четыре человека погибли, еще 13 – получили ранения.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Игорь Смилянский
Места
Дружковка
Организации
Укрпочта ВС РФ
Прочее
Война Обстрел комендантский час
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
18:38
Мосты через Айдар остаются затопленными в 11 селах
16:51
Группировка «ДНР» выпустила новую медаль — теперь за захват Покровска и Мирнограда
15:07
ВСУ поразили две российские РЛС на Луганщине и сосредоточение живой силы армии РФ в Донецкой области
13:43
На ВОТ Херсонской области при ударе погибли 5 полицейских
11:49
Участник захвата Мариуполя получил «руководящую должность» в оккупационной администрации
10:50
На ВОТ отказывают в инсулине без паспорта РФ — АТЕШ
10:20
Водовод «Дон—Донбасс»: на «спасении от обезвоживания» украли полмиллиарда
17:49
Отключения газа и конфискации: на оккупированных территориях вступили в силу новые законы РФ
17:04
Фигурантка списка похитителей детей назначена «детским омбудсменом»
15:57
В Горловке коллаборанты доносят на своих соседей и отбирают жилье
14:14
ВСУ нанесли серию ударов по военным объектам армии РФ в Донецкой и Запорожской областях
10:45
Мобилизованный оккупантами украинец оказался в плену у земляка
10:12
На трассе «Васильевка—Бердянск» поражен автомобиль из Ростова
08:04
Ночной удар БПЛА по Макеевке: вспыхнула нефтебаза, зафиксированы взрывы в Донецке и Харцызске
21:58
Во временно оккупированном Мариуполе выписали штраф за распространение видео прилетов БПЛА
16:51
Оккупанты заявили, что «планируют запустить» электричку между Донецком, Луганском и Мариуполем
12:59
МАГАТЭ согласовало перемирие для ремонта ЗАЭС
11:17
ФСБ задержала луганчанина за «передачу данных о российской армии украинским спецслужбам»
11:14
В Донецке судят мужчину за бросок СВУ в толпу
02:20
Взрывы в Луганске: горит нефтебаза
17:34
Силы обороны уничтожили РЛС в оккупированном Крыму
17:14
ВСУ ударили по военным объектам на оккупированных территориях Донетчины и Запорожской области
16:57
Донбасс SOS запускает музыкальный проект памяти
16:26
На ВОТ Херсонской области фермерам аннулируют декларации
16:05
В Мариуполе оккупанты вовлекают школьников в милитаристские ритуалы
09:17
Партизаны сорвали работу РЭБ в Крыму и открыли путь дронам
21:53
ВСУ нанесли удары по позициям оккупантов в Донецкой области
19:11
ISW: Кремль готовит поэтапный призыв резервистов без «большой мобилизации»
13:13
ССО поразили С-400 и уничтожили «Панцирь-С1» в Крыму
09:52
На оккупированной Луганщине детей с семи лет будут учить стрелять и управлять дронами – ОВА
все новости
22:58
Российские войска пытаются очень активно продвигаться в направлении Константиновки – DeepState
22:33
Армия РФ постоянно давит на Гришино и северные части Покровска и Мирнограда – ВСУ
22:11
Беспилотники атаковали позиции российской ПВО в Тульской области: существенно повреждена РЛС
21:41
«Прилет был мощным»: российские войска ударили по центральному отделению «Укрпочты» в Дружковке
21:04
В Дружковке приостанавливают работу отделение и банкомат «Ощадбанка». Что известно
20:42
Украинская армия продвинулась под Добропольем – ISW
19:52
ВСУ в феврале впервые со времени Курской операции отбили больше территории, чем смогла захватить Россия – Сырский
19:49
В Донецкой области уничтожена база операторов дронов «Рубикон»
19:29
Обстрел центра Дружковки: повреждены многоэтажки, количество погибших и раненых возросло
19:04
ВСУ отбросили российскую армию вблизи пяти населенных пунктов на Днепропетровщине и Запорожье – DeepState
18:38
Мосты через Айдар остаются затопленными в 11 селах
17:37
В результате российского удара в Криворожском районе число пострадавших выросло
16:56
Зоопарк Славянска эвакуируют в Полтавскую область
16:51
Группировка «ДНР» выпустила новую медаль — теперь за захват Покровска и Мирнограда
16:21
Российская армия ударила по энергетике Донецкой области: часть абонентов осталась без света
16:10
Снаряды падают рядом: из Пологовского района эвакуируют мирных жителей
16:01
Силы обороны ударили по нефтяному терминалу и военно-морской базе в Новороссийске РФ
15:55
Дрон РФ ударил по поезду в Днепропетровской области: есть жертва
15:26
ВСУ нанесли удар по центру дальней космической связи и РЛС оккупантов в Крыму
15:07
ВСУ поразили две российские РЛС на Луганщине и сосредоточение живой силы армии РФ в Донецкой области
14:57
Встреча 5—6 марта с США и РФ возможна, но локация уточняется — Зеленский
14:43
Россияне атаковали Криворожский район: четверо пострадавших
14:35
Полиция эвакуировала из Николаевки пять детей
14:05
В Германии на производстве дронов работают 80% украинцев
13:43
На ВОТ Херсонской области при ударе погибли 5 полицейских
12:57
РФ ударила по овощной базе в Краматорске: в полиции показали последствия
12:32
В «Новых Троянах» задержали мужчину, переодетого в бабушку
12:21
На вокзале Киева проведут бесплатную диагностику слуха
12:07
Утром россияне убили пять человек и ранили 13 в Донецкой области
11:55
Силы обороны уничтожили РЛС «Каста» в Запорожской области
все новости
ВИДЕО
Последствия удара по центральному отделению «Укрпочты» в Дружковке. Фото: кадр из видео «Прилет был мощным»: российские войска ударили по центральному отделению «Укрпочты» в Дружковке
02 марта, 21:41
Момент «прилета» по базе «Рубикона». В Донецкой области уничтожена база операторов дронов «Рубикон»
02 марта, 19:49
Скриншот Снаряды падают рядом: из Пологовского района эвакуируют мирных жителей
02 марта, 16:10
ЗСУ ударили по нефтяному терминалу. Фото: скриншот Силы обороны ударили по нефтяному терминалу и военно-морской базе в Новороссийске РФ
02 марта, 16:01
В «Новых Троянах» задержали мужчину, переодетого в бабушку В «Новых Троянах» задержали мужчину, переодетого в бабушку
02 марта, 12:32
Поражение РЛС «Каста» 35Н6 в Запорожской области. Силы обороны уничтожили РЛС «Каста» в Запорожской области
02 марта, 11:55

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор