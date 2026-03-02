Армия РФ постоянно давит на Гришино и северные части Покровска и Мирнограда – ВСУ

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта Генштаба ВСУ

В районе Покровско-Мирноградской агломерации на Донетчине ситуация остается сложной. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



Российская армия привлекает дополнительные резервы, увеличивает количество авиаударов и остальных огневых средств.



«Враг оказывает постоянное давление, в том числе на село Гришино, северную часть города Покровск и северную часть города Мирноград, не оставляет попыток охватить наши подразделения. Россияне используют тактику инфильтрации малыми пехотными группами, есть отдельные попытки использовать технику», – рассказали в ГВ «Восток».

Напомним, что аналитики ISW сообщили о продвижении украинских войск под городом Доброполье Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко