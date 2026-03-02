Российские войска пытаются очень активно продвигаться в направлении Константиновки – DeepState

Ситуация в районе Константиновки. Фото: карта DeepState

Армия РФ пытается продвигаться в направлении города Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



По словам аналитиков, оккупанты делают это очень активно.



«Ищут слабые места в обороне, пытаются залезать в любые норы, позиции, посадки и развалины, чтобы только закрепиться и накапливать свой личный состав по всей местности. Однако бойцы Сил обороны Украины уничтожают врага и стараются не допустить его проникновения», – отметили в DeepState.

Напомним, что армия РФ постоянно давит на село Гришино и северные части городов Покровск и Мирноград Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко