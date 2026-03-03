Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
РФ ударила по гражданскому авто под Сумами: водитель ранен
03 марта 2026, 14:14

РФ ударила по гражданскому авто под Сумами: водитель ранен

Удар дрона РФ по гражданскому автомобилю. Удар дрона РФ по гражданскому автомобилю.

Российские войска атаковали гражданский автомобиль в поселке Верхнее Песчаное на Сумщине, сообщает издание «Кордон.Медіа».

Машина полностью сгорела. Предварительно, погибших нет, однако водитель получил ранения, что подтвердили в прокуратуре.

«Автомобиль был припаркован возле магазина в Верхнем Песчаном Сумской громады. Тогда вражеский дрон нанес удар, и авто полностью сгорело», — говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки противник применил 8437 дронов-камикадзе и совершил 3645 обстрелов населённых пунктов по всей Украине.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

