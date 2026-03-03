Один человек пострадал при обстреле Константиновской громады

Российские оккупанты продолжают бить по Константиновской громаде Донецкой области. Начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов сообщил, что недавно россияне атаковали громаду, один человек получил ранения.



«В результате попадания очередного вражеского снаряда полностью уничтожен частный жилой дом. К сожалению, ранен один местный житель», — отметил он.



По словам Горбунова, военнослужащие доставили пострадавшего в хирургическое отделение больницы Краматорска.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ утром во вторник, 3 марта, обстреляли Краматорск Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях